İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 21 - 22 Mart Aileniz İçin Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 00:53

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 21-22 Mart'ta hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

  • Masal – İBB Şehir Tiyatroları (Kağıthane Sadabad Sahnesi): 22 Mart 2026 Pazar 12:00 ve 15:00 (yaş 5+). Yemek hırsızına karşı üç çocuğun fantastik macerasını anlatan bu oyun, yardımlaşma ve paylaşma temalarını işler.

  • Sesler Ülkesi – İBB Şehir Tiyatroları (Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi): 22 Mart 2026 Pazar 12:00 ve 15:00 (yaş 4+). Çalgı arkadaşları Gitar’ın önderliğinde Deniz adlı bir çocuğun müzik dünyasını keşfetmesini konu alan eğlenceli bir müzik oyunu.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

  • Dino Ailesi (The Dino Family) – Animasyon filmi. 21 Mart Cumartesi günü CGV Marmara Park sinemasında 10:40, 12:50, 15:00, 17:10 ve 19:20 seanslarında gösterilecek. 7+ yaş grubuna uygundur; biletli etkinliktir. Dino Ailesi, aile içinde iş bölümü konulu neşeli bir animasyon. Başkahraman Dino ve ailesi, aksiyon dolu bir macera yaşarken dayanışmanın önemini keşfeder. Görsel-işitsel olarak canlı bir dille sunulan film, çocuklara kahkaha ve heyecan vadediyor.

  • Şarkıcı Balina (The Last Whale Singer) – Animasyon filmi. 21 Mart Cumartesi CGV Marmara Park’ta 10:50, 13:00, 15:10, 17:20 ve 19:30 seanslarında yer alıyor. Genel izleyici kitlesine uygun, dublajlı gösterimdir. Film, müzik yeteneği olan bir balinanın doğayı kurtarmak için çıktığı macerayı konu alır. Çocuklar için hem eğlenceli hem de duygusal öğeler içerir; doğa sevgisi ve müziğin birleştirici gücü vurgulanır.

  • Dedektif Reptır (Detective Reptor) – Animasyon-macera filmi. 21 Mart Cumartesi 10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10; 22 Mart Pazar aynı salonda 10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10 seanslarında gösterimde. Tüm yaşlara uygun, biletli bir etkinliktir. Filmde, dinozor dedektif Reptır ve ekip arkadaşları eğlenceli bir gizemi çözerken komik ve eğlenceli sahnelerle çocukları güldürüyor. Adalet duygusu ve takım çalışmasının öne çıktığı bu macerada, minikler aksiyonla birlikte problem çözmeyi de deneyimliyor.

  • Hoplayanlar (Hoppers) – Animasyon komedi-macera filmi. 22 Mart Pazar günü 3D ve 2D versiyonlarında gösterilecek; seanslar 11:20, 13:50, 16:20 (3D Dub), 18:10, 20:45 (2D Dub) olarak planlanmıştır. 6+ yaş için uygun, bilet gereklidir. Hoplayanlar, genellikle macera düşkünü bir kunduz kız çocuğunun bilincinin teknolojik bir deney sonucu bir robot kunduza aktarılmasını ve hayvanlarla iletişim macerasını konu alır. Film, arkadaşlık, keşif ve cesaret temalarını mizahi bir dille ele alır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Atölyeler ve Eğitimler Var?

  • Resim ve Drama Atölyesi: Karalamanın Sanat Yolculuğu – 21 Mart 2026 Cumartesi, 14:00 (45 dk). AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde (Taksim) düzenleniyor. 7–11 yaş çocuklara yönelik, oyun ve drama ile resim becerilerini birleştiren bir atölyedir. Oyuncu Gamze Dar’ın yönettiği etkinlikte, çocuklar kağıt üzerindeki karalamaları hayal güçleriyle birleştirerek yaratıcı resimler ortaya çıkarır. Etkinlik interaktif olup katılımcılardan rezervasyon gerekmektedir (biletli).

  • Çizgi Roman Atölyesi – 22 Mart 2026 Pazar, 14:00 (45 dk). AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. 7–11 yaş arası çocuklara açık bu atölyede, katılımcılara verilen hikâye başlangıcı, çocukların yaratıcılığıyla devam ettirilir. Her çocuk kısa bir metin yazıp altıpanelli bir çizgi roman çizer. Bu sayede hem yazma hem de çizim becerileri geliştirilir. Atölye biletli ve kayıt gerektirir, interaktif olarak ilerler.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Konserler Gidilmeli?

  • Necmi Yapıcı ile Eğlence Karnavalı – Torium Sahne (Mall of İstanbul): 21 Mart 2026 Cumartesi 14:00 (yaş 5+, 60 dk). Ünlü komedyen Necmi Yapıcı’nın sunduğu tek perdelik çocuk şovudur. Danslar, şarkılar ve palyaço gösterileri içeren renkli bir karnaval atmosferinde çocuklar ve aileler için eğlenceli bir gösteri sunar.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Müzeye Gidilmeli?

  • Miniatürk (Beyoğlu): 15 yaş ve altı çocuklara ücretsiz giriş (14–22 Mart kampanyası). İstanbul’un küçük replikalarını gezip Türk kültürünü tanıtan açık hava müzesi. 21–22 Mart’da miniatürde çocuklar müze giriş ücreti ödemeyecektir.

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi (Topkapı): 15 yaş ve altı çocuklara ücretsiz giriş (14–22 Mart kampanyası). İstanbul’un fethini 360° panoramik canlandırma ile anlatan tarih müzesi. 21–22 Mart tarihlerinde tüm 15 yaş altı ziyaretçilerden ücret alınmayacaktır.

  • Müze Gazhane (Kadıköy Hasanpaşa) – Ücretsiz kapsamlı müze kompleksi; İklim Müzesi, Bilim Merkezi ve Karikatür&Mizah Müzesi’ni kapsar. Pazartesi hariç her gün 10:00-20:00 arası açıktır. 4+ yaş çocuklar için uygundur. Çocuklar burada iklim değişikliği, bilimsel deneyler gibi interaktif etkinliklerle hem eğlenir hem de öğrenir. Giriş tamamen ücretsizdir.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Temalı Parklar ve Eğlence Merkezlerine Gidilmeli?

  • KidZania İstanbul – Çocuklar Ülkesi (Akasya AVM, Üsküdar) – 1–14 yaş çocuklara yönelik interaktif meslek oyun parkıdır. Çocuklar, pilotluk, aşçılık gibi rolleri deneyimleyerek yaratıcı yeteneklerini geliştirir. 21-22 Mart hafta sonu 10:00-20:00 saatleri arasında açıktır (20 Mart Cuma 13:00-20:00). Giriş ücretlidir ve online/gişe bilet alınmalıdır. Tamamen kapalı alanda güvenli oyun ortamı sunar.

  • İstanbul Akvaryum (Florya) – Avrupa’nın en büyük tematik akvaryumlarından biri. 15.000’den fazla deniz canlısını barındıran tesis, çocuklara deniz biyolojisini öğretir ve temalı tünel akvaryumlarıyla dikkat çeker. Hafta sonları 10:00-20:00 arasında açıktır. Ziyaret süresi genelde 2-3 saat sürer. İçerisinde restoran, çocuk oyun alanları da vardır. Not: Mart ayı boyunca doğum günü olan çocuklara ebeveynle birlikte ücretsiz ziyaret fırsatı mevcuttur. Giriş biletli olup, önceden online bilet alınması tavsiye edilir.

  • Vialand, Büyükçekmece – Türkiye’nin en büyük tema parkıdır. Lunapark, su parkı ve gösteri alanlarını içerir. Hafta sonu çalışma saatleri genellikle 10:00-18:00 arasıdır (yaz-kış saatleri sezon bildirimiyle değişebilir). Parkta hız trenleri, dönme dolap, çocuk oyun alanları vb. bulunmaktadır. Giriş ücretli ve online ya da gişeden bilet alınmalıdır.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
