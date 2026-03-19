Uzak Şehir’in Yıldızları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba Yeni Projeleri İçin Kapadokya’da

Yapım reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor ve bildiğiniz üzere dizinin başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba paylaşıyor. İki oyuncunun birbiriyle olan uyumu izleyicilerin gönlünü fethetmiş durumda. Bu nedenle projenin başarısı farklı iş birliklerini de beraberinde getirdi. Go Türkiye çekimleri için Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ile anlaşma sağlanmıştı. Şimdiyse ikili Kapadokya’ya gitti. Kapadokya’nın doğal güzellikleri çekimlere ev sahipliği yaptı.

Go Türkiye çekimleri turizm tanıtımı açısından da önem taşıyor. Bu tür projeler Türkiye’nin farklı bölgelerini öne çıkarmak adına yapılıyor. Bir önceki çekimler İstanbul’da olmuştu. Yeni durak ise Kapadokya oldu.