Yozgat'ta Yanlışlıkla Çöpe Atılan Altınlar Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı

Yozgat'ta Yanlışlıkla Çöpe Atılan Altınlar Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.03.2026 - 14:05

Yozgat'a bağlı Sorgun ilçesinde bir vatandaşın lahanaların arasına sakladığı altınlar, temizlik işçileri tarafından çöp kamyonunda bulundu. Poşetin yerinde olmadığını fark eden kadın, durumu yetkililere bildirdi. Sorgun Belediyesi çalışanları vatandaşın şikayetiyle ilgilendi.

Altınları lahanaların arasına saklamıştı.

Altınları lahanaların arasına saklamıştı.

İddiaya göre, Yenimahalle'de yaşayan bir kadın, biriktirdiği altınları koyduğu cüzdanı lahananın arasına sakladı. Bayram öncesi evine temizlik için yardıma gelen kadının çocukları, lahana poşetini çöp kutusuna attı.

Sorgun Belediyesi temizlik işçileri, Yenimahalle mevkisinde çöp boşaltan kamyonda yaptığı aramada lahana poşetini buldu. Poşetten yaklaşık 10 gram altın olduğu belirtilen cüzdanını alan kadın, ekiplere teşekkür etti.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
