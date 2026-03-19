Sürücülerin Yeni Alışkanlığı: Araba Anahtarına Alüminyum Folyo Sarma Alışkanlığı Hızla Yayılıyor

İletken bir metal olan alüminyum folyo, elektromanyetik alanların geçişini engelleyen bir kalkan görevi görüyor.

Anahtar folyoyla sıkıca sarıldığında, radyo dalgaları folyo yüzeyinden içeri sızamıyor veya dışarı çıkamıyor. Böylece anahtar ile araç arasındaki iletişim tamamen kesiliyor ve hırsızların sinyal yakalayıcı cihazları işlevsiz kalıyor. Uzmanlar, folyonun en az iki veya üç kat sarılmasını ve hiçbir açık nokta kalmamasını tavsiye ediyor.