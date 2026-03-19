onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sürücülerin Yeni Alışkanlığı: Araba Anahtarına Alüminyum Folyo Sarma Alışkanlığı Hızla Yayılıyor

Sürücülerin Yeni Alışkanlığı: Araba Anahtarına Alüminyum Folyo Sarma Alışkanlığı Hızla Yayılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 12:33

Gelişen teknolojiyle birlikte yöntem değiştiren oto hırsızları, artık cam kırmak yerine 'sinyal klonlama' yöntemini kullanıyor. Anahtarsız giriş sistemlerindeki güvenlik açığını hedef alan bu modern hırsızlık dalgasına karşı uzmanlar şaşırtıcı derecede basit ve maliyetsiz bir çözüm öneriyor: Anahtarları alüminyum folyoya sarmak.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.thewestsidejournal.com/mo...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araçlar saniyeler içinde çalınabiliyor.

Araçlar saniyeler içinde çalınabiliyor.

Otomobil dünyasında konforun simgesi olan 'anahtarsız giriş' (keyless entry) teknolojisi, son yıllarda hırsızların en büyük yardımcısı haline geldi. 'Röle saldırısı' (relay attack) adı verilen yöntemde suçlular, özel sinyal güçlendirici cihazlar kullanarak evinizin içindeki anahtarın yaydığı 315 MHz veya 433 MHz frekansındaki radyo dalgalarını yakalıyor.

Hırsızlardan biri kapınızın önünde bekleyip anahtarın sinyalini yükseltirken, diğeri araç başında bekleyerek otomobili anahtar yanındaymış gibi araç sistemini kandırıyor. Bu yöntemle kapılar saniyeler içinde açılıyor ve motor çalıştırılıyor, üstelik hiçbir zorlama izi bırakmadan.

Bu sofistike hırsızlık yöntemine karşı en etkili savunma, 19. yüzyıl fizikçisi Michael Faraday’ın "Faraday Kafesi" prensibinde yatıyor.

Bu sofistike hırsızlık yöntemine karşı en etkili savunma, 19. yüzyıl fizikçisi Michael Faraday’ın "Faraday Kafesi" prensibinde yatıyor.

İletken bir metal olan alüminyum folyo, elektromanyetik alanların geçişini engelleyen bir kalkan görevi görüyor.

Anahtar folyoyla sıkıca sarıldığında, radyo dalgaları folyo yüzeyinden içeri sızamıyor veya dışarı çıkamıyor. Böylece anahtar ile araç arasındaki iletişim tamamen kesiliyor ve hırsızların sinyal yakalayıcı cihazları işlevsiz kalıyor. Uzmanlar, folyonun en az iki veya üç kat sarılmasını ve hiçbir açık nokta kalmamasını tavsiye ediyor.

Sadece folyo sarmakla yetinmemek gerektiğini belirten güvenlik uzmanları, sürücüleri daha kapsamlı önlemler almaya çağırıyor.

Sadece folyo sarmakla yetinmemek gerektiğini belirten güvenlik uzmanları, sürücüleri daha kapsamlı önlemler almaya çağırıyor.

Anahtarların ev içinde dış duvarlardan ve pencerelerden uzak, metal kutularda muhafaza edilmesi stratejik bir önem taşıyor.

Ayrıca direksiyon kilidi gibi geleneksel yöntemlerin kullanılması ve aracın ayarlar menüsünden 'pasif giriş' özelliğinin devre dışı bırakılması, hırsızlar için caydırıcılığı en üst seviyeye çıkarıyor. Unutmayın; mutfağınızdaki küçük bir parça folyo, binlerce liralık yatırımınızı korumanın en ucuz ve etkili yolu olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın