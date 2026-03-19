Bilim Dünyası Şokta: Romalılardan Kalma 2000 Yıllık "Makineli Tüfek" Bulundu

Araştırmaya konu olan ve 'çoklu fırlatıcı' anlamına gelen Polybolos, antik dönemin en karmaşık mekanizmalarından biri olarak kabul ediliyor. Rodos Tersanesi'nde çalışan İskenderiyeli mühendis Dionysius tarafından icat edilen bu cihaz, bir zincir tahrik sistemi ve dişli düzeneği sayesinde okları otomatik olarak hazneye doldurup fırlatabiliyordu.

Tarihçi Bizanslı Philo’nun metinlerinde detaylıca tarif edilen ancak bugüne kadar fiziksel bir örneğine rastlanmayan bu silah, modern makineli tüfeklerin çalışma mantığıyla büyük benzerlik gösteriyor. Pompeii’deki bulgular, bu efsanevi silahın sadece kağıt üzerinde kalmadığını, Roma lejyonları tarafından aktif bir savaş aracı olarak kullanıldığını kanıtlayan ilk somut veri olma özelliğini taşıyor.