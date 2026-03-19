Bilim Dünyası Şokta: Romalılardan Kalma 2000 Yıllık "Makineli Tüfek" Bulundu

Bilim Dünyası Şokta: Romalılardan Kalma 2000 Yıllık "Makineli Tüfek" Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 10:03

İtalya’nın dünyaca ünlü antik kenti Pompeii, bu kez MS 79 yılındaki volkanik felaketle değil, modern silahların atası sayılabilecek devrimsel bir askeri teknolojiyle gündemde. Arkeologlar, kentin savunma hatlarında yaptıkları incelemelerde, antik dünyanın 'makineli tüfeği' olarak adlandırılan Polybolos’a ait çarpıcı izler bulduklarını duyurdu.

Kaynak

Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
Kuşatmanın kanıtları surlardaki geometrik hasarlarda bulundu.

Kuşatmanın kanıtları surlardaki geometrik hasarlarda bulundu.

Campania Üniversitesi’nden Profesör Adriana Rossi liderliğindeki araştırma ekibi, kentin kuzey surlarında daha önce tanımlanamayan sistematik darbe desenleri tespit etti. Vesuvius ve Herculaneum kapıları yakınındaki tahkimatlarda görülen bu izlerin MÖ 89 yılında Roma generali Lucius Cornelius Sulla’nın gerçekleştirdiği kuşatma sırasında oluştuğu belirlendi.

Geleneksel kuşatma silahlarının aksine, bu darbelerin dar bir alanda, radyal kümeler halinde ve şaşırtıcı derecede düzenli aralıklarla dizilmesi dikkat çekti. Yapılan analizler, taş bloklardaki quadrangular (dört köşeli) oyukların, o dönem kullanılan standart Roma oklarından ziyade, hızlı ve seri atış yapan mekanik bir düzenekle uyumlu olduğunu ortaya koydu.

Mühendislik harikası: Otomatik ok fırlatıcı

Mühendislik harikası: Otomatik ok fırlatıcı

Araştırmaya konu olan ve 'çoklu fırlatıcı' anlamına gelen Polybolos, antik dönemin en karmaşık mekanizmalarından biri olarak kabul ediliyor. Rodos Tersanesi'nde çalışan İskenderiyeli mühendis Dionysius tarafından icat edilen bu cihaz, bir zincir tahrik sistemi ve dişli düzeneği sayesinde okları otomatik olarak hazneye doldurup fırlatabiliyordu.

Tarihçi Bizanslı Philo’nun metinlerinde detaylıca tarif edilen ancak bugüne kadar fiziksel bir örneğine rastlanmayan bu silah, modern makineli tüfeklerin çalışma mantığıyla büyük benzerlik gösteriyor. Pompeii’deki bulgular, bu efsanevi silahın sadece kağıt üzerinde kalmadığını, Roma lejyonları tarafından aktif bir savaş aracı olarak kullanıldığını kanıtlayan ilk somut veri olma özelliğini taşıyor.

Dijital arkeoloji ile geçmişe bakış amaçlanıyor.

Dijital arkeoloji ile geçmişe bakış amaçlanıyor.

Rossi ve ekibi bulguları netleştirmek için yüksek çözünürlüklü 3D lazer tarama ve fotogrametri teknolojilerini kullandı. Elde edilen veriler, surlardaki hasarın mermi hızı ve vuruş açısıyla birleştirilerek silahın tahrip gücünü hesaplamaya olanak tanıyor. Araştırmacılar şimdi bu verileri antik metinlerle çaprazlayarak Polybolos’un çalışan bir sanal modelini inşa etmeyi hedefliyor.

Bu keşif, antik askeri teknolojinin sanılandan çok daha ileri bir seviyede olduğunu ve Pompeii’nin küller altında sadece günlük yaşamı değil, tarihin en sofistike savaş makinelerinin izlerini de koruduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
