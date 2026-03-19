Çin'de Üniversite Öğrencilerine Sıra Dışı Çağrı Yapıldı: “Aşık Olun"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 09:23

Çin’de derinleşen nüfus krizi ve düşen doğum oranları, eğitim kurumlarını alışılagelmişin dışında sosyal politikalara yöneltiyor. Sichuan Southwest Havacılık Meslek Yüksekokulu, yayımladığı resmi bildiriyle öğrencilerini bahar tatilinde dersleri bırakıp “çiçeklerin tadını çıkarmaya ve aşık olmaya” çağırdı. 1-6 Nisan tarihlerini kapsayan bu özel tatil dönemi, okul yönetimi tarafından 'romantizmi keşfetme zamanı' olarak ilan edildi.

https://www.reuters.com/world/asia-pa...
Çin'de eğitim sisteminde büyük bir dönüşüm gerçekleşti

Söz konusu çağrı, Pekin yönetiminin eğitim takviminde yaptığı köklü değişikliğin hemen ardından geldi. Yaz ve kış tatillerine ek olarak ilkbahar ve sonbahar dönemlerine de ara tatillerin eklenmesi kararlaştırıldı. Hükümet, öğrencileri “çiçeklerin tadını çıkarmaya ve aşık olmaya” teşvik ederken, 1-6 Nisan tarihlerini kapsayan bu özel tatil dönemi, okul yönetimi tarafından 'romantizmi keşfetme zamanı' vurgusuyla sosyal hayatın merkezine oturtuldu. Hükümet yetkilileri, bu uygulamanın yanı sıra çalışanlar için kademeli ücretli izin sistemini teşvik ederek turizm ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Çin'in yeni hedefi: Ekonomik canlılık ve nüfus artışı.

Ekonomi kurmayları, artan boş zamanın iç tüketimi tetikleyeceğini ve seyahat aktivitelerini canlandıracağını öngörüyor. Ancak stratejinin asıl odağında, 2025 yılı itibarıyla üst üste dördüncü kez azalan ve rekor seviyede gerileyen doğum oranlarını yukarı çekmek yer alıyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, sürecin bir parçası olarak “çocuk dostu şehirler” rehberini yürürlüğe koydu. Bu kapsamda, ulaşım, sağlık, eğitim ve rekreasyon alanlarında kamu hizmetlerinin modernize edilmesi planlanıyor. Uzmanlar, eğitimden sosyal yaşama yayılan bu yeni stratejiyi, Çin’in hem ekonomik hem de demografik krize karşı geliştirdiği çok katmanlı bir savunma mekanizması olarak nitelendiriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
