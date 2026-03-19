Çin'de Üniversite Öğrencilerine Sıra Dışı Çağrı Yapıldı: “Aşık Olun"

Ekonomi kurmayları, artan boş zamanın iç tüketimi tetikleyeceğini ve seyahat aktivitelerini canlandıracağını öngörüyor. Ancak stratejinin asıl odağında, 2025 yılı itibarıyla üst üste dördüncü kez azalan ve rekor seviyede gerileyen doğum oranlarını yukarı çekmek yer alıyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, sürecin bir parçası olarak “çocuk dostu şehirler” rehberini yürürlüğe koydu. Bu kapsamda, ulaşım, sağlık, eğitim ve rekreasyon alanlarında kamu hizmetlerinin modernize edilmesi planlanıyor. Uzmanlar, eğitimden sosyal yaşama yayılan bu yeni stratejiyi, Çin’in hem ekonomik hem de demografik krize karşı geliştirdiği çok katmanlı bir savunma mekanizması olarak nitelendiriyor.