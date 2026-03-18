Fransa'da Siyasette Bir İlk Yaşandı: 21 Yaşında Daha Öğrenciliği Bitmeden Belediye Başkanı Seçildi!

Fransa’da gerçekleştirilen 2026 yerel seçimleri, alışılmışın dışında bir başarı hikayesine ev sahipliği yaptı. Haute-Garonne bölgesindeki Saint-Béat-Lez kasabasında sandıktan çıkan sonuç, hem Fransa siyaset tarihine geçti hem de gençlerin yerel yönetimlerdeki gücünü bir kez daha kanıtladı. Henüz 21 yaşında olan ve Yerel Yönetimler Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Charlotte Perefarres, kullanılan oyların %86’sını alarak kasabanın yeni belediye başkanı seçildi.

