Fransa'da Siyasette Bir İlk Yaşandı: 21 Yaşında Daha Öğrenciliği Bitmeden Belediye Başkanı Seçildi!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 18:12

Fransa’da gerçekleştirilen 2026 yerel seçimleri, alışılmışın dışında bir başarı hikayesine ev sahipliği yaptı. Haute-Garonne bölgesindeki Saint-Béat-Lez kasabasında sandıktan çıkan sonuç, hem Fransa siyaset tarihine geçti hem de gençlerin yerel yönetimlerdeki gücünü bir kez daha kanıtladı. Henüz 21 yaşında olan ve Yerel Yönetimler Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Charlotte Perefarres, kullanılan oyların %86’sını alarak kasabanın yeni belediye başkanı seçildi.

Kaynak

Kaynak: https://www.ladepeche.fr/2026/03/18/e...
21 yaşında rekor oyla tarihi zafere ulaştı.

Toplam 241 seçmenin sandık başına gittiği Saint-Béat-Lez’de, 207 gibi ezber bozan bir oy sayısına ulaşan Perefarres, rakiplerini geride bırakarak başkanlık koltuğuna ilk turda oturdu. Genç başkanın bu başarısı tesadüf değil; siyasi kariyerine henüz 18 yaşında belediye meclis üyesi adayı olarak başlayan Perefarres, son üç yılını yerel yönetim süreçlerini mutfağında öğrenerek geçirdi.

Kapı kapı dolaşarak seçmenleriyle tanıştı.

Seçim kampanyası sürecinde klasik propaganda yöntemlerini bir kenara bırakan genç aday, projelerini seçmenlere doğrudan temas kurarak anlattı. Kasaba halkının değişim ve taze bir vizyon arayışını samimi bir saha çalışmasıyla birleştiren Perefarres halkın güvenini kazanmayı başardı.

Hem öğrenci hem başkan.

Toulouse’da eğitim hayatına devam eden Charlotte Perefarres, belediye başkanlığı görevini akademik çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütecek. Yaşına yönelik eleştirilere 'belediye yönetiminin bir ekip işi olduğu' cevabını veren genç başkan, gençlerin karar alma mekanizmalarında yer almasının hayati önem taşıdığını savunuyor. Bu tarihi zafer, hem Saint-Béat-Lez için yeni bir dönemin kapısını aralıyor hem de genç kuşaklara ilham veriyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
