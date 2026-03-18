'Beyaz Yaka Translate Hizmeti' Geldi! Her Cümleyi LinkedIn Dilinde Çeviren Uygulama Tanıtıldı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 13:15

İş dünyasının profesyonel ağ platformu LinkedIn, kendine has 'kurumsal ve abartılı' diliyle sık sık mizah konusu oluyor. Kagi Translate adındaki çeviri aracının yeni özelliği olan 'LinkedIn Speak', en basit cümleleri bile LinkedIn dünyasına uygun bir şekilde vizyoner birer başarı hikayesine dönüştürerek bu dijital kültürü ironik bir boyuta taşıyor.

İşte 'dondurma yemeyi' bile 'kariyer yolundaki stratejik enerji takviyesi' olarak pazarlayan bu ilginç çeviri aracının detayları...

LinkedIn Speak nedir?

2024 yılında kullanıma sunulan Kagi Translate, geleneksel çeviri hizmetlerine eğlenceli bir alternatif getirdi. 'Angry Pirate' (Öfkeli Korsan) veya 'Shakespearean' gibi üslup seçeneklerinin yanına eklenen LinkedIn Speak, kullanıcıların sıradan eylemlerini profesyonel birer 'milestone' (dönüm noktası) gibi yeniden kurguluyor. Sistem, girdiğiniz metni alıp kurumsal jargon, emojiler ve hashtag’lerle süsleyerek bir influencer gönderisine dönüştürüyor. Böylece söylemek istediklerinizi LinkedIn kullanan kişilerin aşina olduğu bir dile dönüştüyor.

"Dondurma Yedim" gibi basit bir cümleyi bile abartlı bir şekilde "Self-Care" vizyonuna dönüştürüyor.

Bu aracın yetenekleri oldukça şaşırtıcı. Örneğin, 'Dondurma yedim' cümlesi, 'Yoğun iş temposunda küçük başarıları kutlamanın ve öz bakımın önemini hatırladım' şeklinde bir kişisel gelişim metnine dönüşüyor. Hatta bir tuvalet temizlikçisi olarak işe başlayacağını belirten kullanıcı için sistem: 'Tesis hijyenini optimize etmeye odaklı, çevre bakım uzmanı olarak yenilikçi bir ekosisteme katılıyorum' şeklinde bir duyuru hazırlıyor.

Tarihi metinleri ve negatif cümleleri bile uygun dille revize ediyor.

Sadece günlük konuşmalar değil, tarihi konuşmalar da bu akımdan nasibini alıyor. Lincoln’ün meşhur Gettysburg konuşması, '87 yıl önce kurucularımız bu kıtada inovatif bir startup başlattı' şeklinde revize ediliyor. Daha da ilginç olanı, sistemin şiddet içerikli veya negatif cümleleri 'kurumsal bir nezaket' filtresinden geçirmesi. Örneğin, birine beddua etmek 'Kariyerinizdeki bir sonraki aşamanıza hızlı bir geçiş yapmanızı dilerim' şeklinde profesyonel bir temenniye dönüşüyor.

Peki Türkçe dil desteği mevcut mu?

LinkedIn Speak, çok dilli bir girdi yapısını desteklese de çıktı olarak yalnızca İngilizce sonuç veriyor. Yani sisteme Türkçe bir cümle yazdığınızda, araç bunu önce anlıyor ancak sonucu yine o meşhur İngilizce kurumsal dille (Corporate English) sunuyor. Şu an için bu 'abartılı influencer' dilinin doğrudan Türkçe karşılığı olan bir modül bulunmuyor.

Uygulamaya buradan erişebilirsiniz.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
