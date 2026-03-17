IBAN Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi: Hesaba Para Gönderip Geri İstiyorlar

Eğer hesabınıza kaynağını bilmediğiniz bir para gelirse, şahıslarla asla muhatap olmayın. Yapmanız gereken en güvenli adım, derhal bankanızla iletişime geçerek durumu bildirmek ve paranın banka aracılığıyla göndericiye iadesini talep etmektir. Unutmayın, kendi elinizle yapacağınız bir transfer sizi suça dahil edebilir.

Emniyet birimleri son bir yılda on binlerce vatandaşı bu konuda bilgilendirse de en büyük koruma, bireysel finansal okuryazarlık ve şüpheli durumlarda sergilenen temkinli duruştur.