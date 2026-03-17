IBAN Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi: Hesaba Para Gönderip Geri İstiyorlar

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 17:54

Günümüzde dolandırıcılar, dijital bankacılığın hızını ve kullanıcıların yardımseverlik duygularını suistimal ederek akılalmaz yöntemlere başvuruyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Varsak, son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığı türlerine karşı hayati uyarılarda bulunuyor. Artık suçlular sadece hesabınızdaki parayı çalmakla kalmıyor, sizi farkında olmadan büyük bir suçun ortağı haline getirebiliyor.

"Yanlışlıkla" gelen paraya dikkat etmeniz gerekiyor.

En sinsi yöntemlerden biri, tanımadığınız bir kişinin hesabınıza bir miktar para gönderip ardından sizi arayarak 'Yanlışlıkla gönderdim, lütfen şu hesaba iade eder misiniz?' demesidir. İlk bakışta masum bir rica gibi görünen bu durum, aslında bir kara para aklama zinciridir. Parayı size gönderen kişi ile iade etmenizi isteyen kişinin IBAN adresleri farklıdır. Siz parayı gönderdiğiniz an, yasa dışı bir trafiğin aracısı konumuna düşerek hukuki sorumluluk altına girebilirsiniz.

Hesap kiralama ve sahte ilan tehlikesi devam ediyor.

Özellikle üniversite öğrencilerini hedef alan 'IBAN kiralama' yöntemi, gençlerin belirli bir ücret karşılığında hesaplarını başkalarına kullandırması esasına dayanıyor. Ancak bu durum, doğrudan ağır cezalara yol açabilecek bir suçtur. Öte yandan, gayrimenkul veya araç sitelerinde piyasa değerinin çok altında verilen sahte ilanlarla 'kapora' adı altında küçük meblağlar toplanarak binlerce kişi mağdur edilmektedir.

Mağdur olmamak için ne yapılmalı?

Eğer hesabınıza kaynağını bilmediğiniz bir para gelirse, şahıslarla asla muhatap olmayın. Yapmanız gereken en güvenli adım, derhal bankanızla iletişime geçerek durumu bildirmek ve paranın banka aracılığıyla göndericiye iadesini talep etmektir. Unutmayın, kendi elinizle yapacağınız bir transfer sizi suça dahil edebilir.

Emniyet birimleri son bir yılda on binlerce vatandaşı bu konuda bilgilendirse de en büyük koruma, bireysel finansal okuryazarlık ve şüpheli durumlarda sergilenen temkinli duruştur.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
