Minibüsler Şehrin Gizli Milyonerleri Oldu: Güzergah Fiyatı 18 Milyon Liraya Dayandı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 17:07

Türkiye’nin metropollerinde şehir içi ulaşımın vazgeçilmez bir parçası olan minibüs hatları, son dönemde ulaştığı piyasa değerleriyle dikkat çekiyor. Büyükşehirlerde metro, tramvay ve otobüs ağlarına entegre ya da alternatif olarak hizmet veren bu hatlar, ticari alım-satım piyasasında gayrimenkul yatırımlarıyla yarışır hale geldi. Özellikle İstanbul’daki stratejik güzergahlarda bir hat sahibi olmanın bedeli 18 milyon lira sınırına dayanıyor.

İstanbul hat bedellerinde zirve konumunda.

Ulaşım yoğunluğunun en yüksek olduğu İstanbul, minibüs hattı rayiç bedelleri açısından Türkiye genelinde ilk sırada yer almaktadır. İlan sitelerinden derlenen verilere göre, şehrin en prestijli güzergahlarından biri olan Beşiktaş-Sarıyer hattı için 17 milyon 500 bin lira talep edilmekte. Ticari hareketliliğin yoğun olduğu Bakırköy-Esenler hattı 15 milyon lira, Şişli-Şişhane hattı ise 14 milyon 500 bin liralık satış bedelleriyle dikkat çekmekte. Ayrıca, Bağcılar-Ömür-Adliye güzergahı 13 milyon 250 bin lira, Taksim-Kadıköy-Bostancı hattı ise 9 milyon 400 bin lira bandında alıcı beklemekte.

Ankara ve İzmir'de piyasa hareketliliği devam ediyor.

Başkent Ankara’da ulaşım ağının merkez noktalarını birleştiren hatlar, yüksek yatırım değeriyle öne çıkmakta. Şehrin en işlek rotalarından Kızılay-Dikmen hattı 12 milyon 500 bin liradan satışa sunulurken, Ulus-Sincan ve Ulus-Siteler hatları 10 milyon lira barajını aşmış durumda. Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçmesiyle stratejik önemi artan Ulus-Etlik hattı ise 9 milyon 950 bin liralık bir değere ulaştı.

Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’de ise rakamlar diğer metropollere kıyasla daha alt seviyelerde seyretmekle birlikte, hala önemli bir sermaye gerektirmekte. Urla-İzmir hattı 8 milyon liralık bedeliyle İzmir’in en pahalı güzergahı olurken, Işıkkent-Alsancak ve Onur Mahallesi-Karşıyaka hatları 7 milyon 500 bin lira civarındaki fiyatlarıyla yatırımcıların takibinde yer almakta.

Nüfus artışı ve ulaşım ihtiyacındaki süreklilik, minibüs hatlarını yüksek getirili birer ticari varlığa dönüştürdü. Bu durum, ulaşım sektöründeki işletme haklarının ekonomik değerini her geçen gün artırmakta.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
