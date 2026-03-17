Minibüsler Şehrin Gizli Milyonerleri Oldu: Güzergah Fiyatı 18 Milyon Liraya Dayandı

Başkent Ankara’da ulaşım ağının merkez noktalarını birleştiren hatlar, yüksek yatırım değeriyle öne çıkmakta. Şehrin en işlek rotalarından Kızılay-Dikmen hattı 12 milyon 500 bin liradan satışa sunulurken, Ulus-Sincan ve Ulus-Siteler hatları 10 milyon lira barajını aşmış durumda. Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçmesiyle stratejik önemi artan Ulus-Etlik hattı ise 9 milyon 950 bin liralık bir değere ulaştı.

Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’de ise rakamlar diğer metropollere kıyasla daha alt seviyelerde seyretmekle birlikte, hala önemli bir sermaye gerektirmekte. Urla-İzmir hattı 8 milyon liralık bedeliyle İzmir’in en pahalı güzergahı olurken, Işıkkent-Alsancak ve Onur Mahallesi-Karşıyaka hatları 7 milyon 500 bin lira civarındaki fiyatlarıyla yatırımcıların takibinde yer almakta.

Nüfus artışı ve ulaşım ihtiyacındaki süreklilik, minibüs hatlarını yüksek getirili birer ticari varlığa dönüştürdü. Bu durum, ulaşım sektöründeki işletme haklarının ekonomik değerini her geçen gün artırmakta.