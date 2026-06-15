Kitap Okur & Yazarlığı Nereye Gidiyor?

Ardından ilk kitabımı yazdım. Sonra ikinci, sonra üçüncü kitabımı yazdım. Yazmak benim için bir nevi terapiydi, tıpkı okumak gibi… Kitap yazmam için beni teşvik eden yayınevlerine öncelikle sonsuz teşekkür etmem gerek, çünkü her şey böyle başladı… Yayın dünyasıyla tanışmam, yayıncılığın hangi sıraya göre yapıldığı, editörlüğün ne olduğu gibi bilmediğim bir dünyanın yazarıydım artık. İlk kitap çıktı, bu kez de satışı artırmak için kaç takla atmam gerektiğini öğrendim. Öyle herkes, “Aman Derya kitap yazsa da koşup alsak” demiyormuş meğer. “Benim çevrem alsa zaten ‘best seller’ olurum” diye bir şey hiç yokmuş. O çevre meğer sizden “hediye” kitap beklermiş :) Yani benim hiç çok satan kitabım olamadı pek çoğunu hediye vermekten.

Gel zaman, git zaman kendimi kitap editörlüğü yaparken buldum. Bu kez de herkesten önce o kitabın ilk şahidi olmanın hazzını yaşıyordum. Fakat artık yavaş yavaş yayıncılık kuralları değişmeye başlamıştı. Artık pek çok yayınevi yeni yazar bulmanın peşinde değil, satan kitapların yazarlarının peşinde koşmaktaydı. Bir kere daha teşekkür ettim içimden bir zamanlar beni kitap yazmaya teşvik edenlere. Yeni yazarlara hiç şans tanınmıyordu artık. “Bu satmaz”, “Bu çok klişe”, “Bunun takipçi sayısı az”… Evet kitap satışı artık takipçi sayısıyla doğru orantılıydı. Kendi PR’ını kendi yapabilenlere öncelik tanıyordu yayın dünyası. Ne yazdığının elbette önemi vardı ama takipçi sayısı daha önemliydi. (Daha sonra bunun da başka bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı tabii.) Takipçi sayısı milyonu bulan bazı yazarların inatla imza günlerine gitmek istememesinden anlaşıldı tüm takipçilerinin satın alınmış olduğu.

Yayıncılar bir yandan korsan kitapla mücadele ederken, bir yandan da kitap satışlarının düşüklüğü ve büyük kitapevlerinin 6 aylık iadeleriyle baş etmek zorunda kalıyorlardı. Neredeyse her şey tekelleşmeye başlamıştı. Yazar tarafında telif haklarının düşüklüğü tartışılırken, yayıncılar da baskı ve kayıt maliyetlerinden, dağıtım ve kargo ücretlerinden yaka silkmekteydiler. Kitap yazmak bir yazar için en güzel hayal iken, kitabı bitirdikten sonra hayaline ortak edeceği yayınevi bulma konusunda hüsran üstüne hüsrana uğruyordu. İşler değişmişti, yayıncılık değişmişti, okuyucu da değişmişti… Uzun filmlere bile artık tahammülü kalmayanların önüne 250 sayfalık bir kitabı koyduğunda “Bu ne ayol, ansiklopedi mi okuyacağız?” cümlesiyle karşılaşıyordu yayıncılar. Halbuki zamanında okuduğumuz o cânım klasiklerin yüzlerce sayfasına aldırış etmeden, elimizden düşürmeden okuduğumuz yıllar da, sabır da geride kalmıştı. Şimdi artık cep kitapları, sabrımızı dizginlemeyi öğreneceğimiz kişisel gelişim kitapları almıştı o klasiklerin yerini. Yayıncılar da bu durumdan memnun olmasa da, kağıt ve baskı maliyetleri sayfa sayısıyla doğru orantılı olduğu için 250 sayfalık kitaplardansa daha az sayfalı kitapları basmayı tercih etmeye başladılar. En kötü, kitap satmazsa zararlarını düşük tutmak istiyorlardı.