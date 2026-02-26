onedio
Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North'un Arkadaşlarıyla Pozu Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.02.2026 - 15:42

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kim Kardashian’ın kızı North West, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yine gündeme damga vurdu. Genç yaşına rağmen hem tarzı hem de özgüveniyle dikkat çeken North, bu kez kız arkadaşlarıyla yaptığı paylaşım yüzünden konuşuluyor.

Magazin dünyasının en sansasyonel çiftlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kim Kardashian ve Kanye West, boşanmış olsalar da özel hayatları ve çocuklarıyla gündemden hiç düşmüyor.

Yıllarca hem reality şovları hem moda ve müzik projeleriyle adlarından söz ettiren ikili, birliktelikleri boyunca dört çocuk sahibi oldu: North West, Saint, Chicago ve Psalm. Özellikle en büyük çocukları North West, küçük yaşına rağmen hem tarzı hem sosyal medya paylaşımları hem de özgüveniyle şimdiden ailesinin popülerliğini aratmayan bir profil çiziyor.

North West’in yakın arkadaşlarıyla verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken tarzları dikkat çekti.

12 yaşındaki North West’in sosyal medya üzerinden paylaştığı arkadaş pozları gündem oldu; hem arkadaş çevresi hem de bu grubun “süper zengin” çocuklar olması kullanıcıların dikkatini çekti. 

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen tarz konusunda oldukça ilginç seçimler yapan North ve arkadaşlarının renkli saçları, yüzlerine taktığı piercing’ler ve kamera karşısındaki  pozları sosyal medyada çok konuşuldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

