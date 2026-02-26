Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North'un Arkadaşlarıyla Pozu Gündem Oldu!

12 yaşındaki North West’in sosyal medya üzerinden paylaştığı arkadaş pozları gündem oldu; hem arkadaş çevresi hem de bu grubun “süper zengin” çocuklar olması kullanıcıların dikkatini çekti.

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen tarz konusunda oldukça ilginç seçimler yapan North ve arkadaşlarının renkli saçları, yüzlerine taktığı piercing’ler ve kamera karşısındaki pozları sosyal medyada çok konuşuldu.