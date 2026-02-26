Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North'un Arkadaşlarıyla Pozu Gündem Oldu!
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kim Kardashian’ın kızı North West, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yine gündeme damga vurdu. Genç yaşına rağmen hem tarzı hem de özgüveniyle dikkat çeken North, bu kez kız arkadaşlarıyla yaptığı paylaşım yüzünden konuşuluyor.
Magazin dünyasının en sansasyonel çiftlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kim Kardashian ve Kanye West, boşanmış olsalar da özel hayatları ve çocuklarıyla gündemden hiç düşmüyor.
North West’in yakın arkadaşlarıyla verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken tarzları dikkat çekti.
