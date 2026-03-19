Zamanın Tanımı Değişebilir! Çığır Açan Saat Geliştirildi

Zamanın Tanımı Değişebilir! Çığır Açan Saat Geliştirildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 17:16

Zamanı ölçmek her zaman düşündüğümüzden daha karmaşık bir meseleydi. Günlük hayatta fark edilmese de saniyenin tanımı bile bilim dünyasında sürekli tartışılıyor. Çin’de geliştirilen yeni nesil optik saat ise işleri bambaşka bir noktaya taşıdı. Öyle ki ulaşılan hassasiyet, saniyenin yeniden tanımlanmasının önünü açabilir.

Saniyeyi 19 basamağa kadar ölçebilen saat geliştirildi

Saniyeyi 19 basamağa kadar ölçebilen saat geliştirildi

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen stronsiyum optik kafes saati, saniyeyi 19 ondalık basamağa kadar ölçebiliyor. Ortaya çıkan hassasiyet seviyesi, zaman ölçümünde şimdiye kadar ulaşılan en ileri noktalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Yapılan hesaplamalara göre saat, 30 milyar yıl boyunca çalıştırılsa bile yalnızca 1 saniyelik sapma gösteriyor. Evrenin mevcut yaşının iki katından fazla süreye denk gelen ölçekte bile hata payının bu kadar düşük kalması, bilim dünyasında büyük bir eşik olarak görülüyor.

Saniyenin tanımı aslında düşündüğümüz kadar sabit değil

Saniyenin tanımı aslında düşündüğümüz kadar sabit değil

Saniye geçmişte günün 86.400’de biri olarak tanımlanıyordu. Ancak Dünya’nın dönüş hızındaki değişimler, zaman ölçümünde ciddi sapmalara yol açabiliyordu. Daha hassas ölçümler yapılabilmesi için 1967 yılında atom saatlerine geçildi ve saniye, sezyum-133 atomunun titreşim sayısına göre tanımlandı.

Ancak bilim insanları artık daha ileri hassasiyet seviyelerine ulaşmış durumda. Stronsiyum gibi atomlar, görünür ışık frekansında çok daha hızlı titreşiyor. Bu da saniye ölçümünde çok daha fazla 'tik' sayılmasını sağlıyor. Yeni geliştirilen optik saatte ulaşılan doğruluk seviyesi 10 üzeri eksi 19 mertebesine kadar indirildi.

Elde edilen sonuçlar, saniyenin mevcut tanımının yakın gelecekte yeniden ele alınabileceğini gösteriyor. Bunun gerçekleşmesi için farklı kurumlarda aynı hassasiyet seviyesine ulaşan en az üç optik saatin aktif olarak kullanılması gerekiyor.

Yeni saat yalnızca zamanı değil, evreni anlamayı da etkileyebilir

Yeni saat yalnızca zamanı değil, evreni anlamayı da etkileyebilir

Geliştirilen optik saat, yalnızca daha doğru zaman ölçümü sağlamakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda yer çekimi farklarının ölçülmesi ve karanlık madde araştırmaları gibi alanlarda da kullanılabilecek potansiyele sahip.

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, elde edilen doğruluk ve stabilite değerlerinin uluslararası standartları karşılayacak seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Halihazırda farklı ülkelerde geliştirilen benzer optik saatler de aynı eşiğe yaklaşmış durumda.

Tüm şartların sağlanması halinde, saniyenin tanımının değiştirilmesi kararı Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Konferansı’nda alınacak. Sürecin 2030 yılına kadar netleşmesi bekleniyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
