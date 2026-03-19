Zamanın Tanımı Değişebilir! Çığır Açan Saat Geliştirildi

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen stronsiyum optik kafes saati, saniyeyi 19 ondalık basamağa kadar ölçebiliyor. Ortaya çıkan hassasiyet seviyesi, zaman ölçümünde şimdiye kadar ulaşılan en ileri noktalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Yapılan hesaplamalara göre saat, 30 milyar yıl boyunca çalıştırılsa bile yalnızca 1 saniyelik sapma gösteriyor. Evrenin mevcut yaşının iki katından fazla süreye denk gelen ölçekte bile hata payının bu kadar düşük kalması, bilim dünyasında büyük bir eşik olarak görülüyor.