onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Dünya’dan 35 Işık Yılı Uzaklıkta: Daha Önce Hiç Görülmemiş Gezegen Türü Keşfedildi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 15:11

Uzay araştırmaları her geçen gün daha da ilginç hale geliyor. Yeni keşifler, evren hakkındaki bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. 35 ışık yılı uzaklıktaki L 98-59 d adlı gezegen ise alışılmış sınıflandırmaları zorlayan yapısıyla dikkat çekiyor. Ne tam anlamıyla gaz gezegeni ne de klasik su dünyası. Bilim insanları artık yepyeni gezegen türünden söz ediyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim insanlarının alıştığı tüm gezegen kategorileri bu keşifle sarsıldı

L 98-59 d, bugüne kadar tanımlanan gezegen türlerinin hiçbirine tam olarak uymuyor. Önceden gaz cücesi ya da su dünyası olarak değerlendirilebilecek yapı, yapılan yeni analizlerle bambaşka özellikler ortaya koydu. Yaklaşık Dünya’nın 1.6 katı büyüklüğündeki gezegen, düşük yoğunluğa sahip ve atmosferinde yüksek miktarda hidrojen sülfür gazı barındırıyor.

James Webb Uzay Teleskobu ve yer tabanlı gözlemler sayesinde elde edilen veriler, gezegenin iç yapısına dair önemli ipuçları sundu. Araştırmacılar, bilgisayar simülasyonlarıyla gezegenin oluşumundan günümüze kadar geçen süreci modelledi. Ortaya çıkan sonuçlar, yüzeyin altında alışılmışın dışında bir yapı olduğunu gösterdi.

Gezegenin mantosu, Dünya’daki lavlara benzeyen erimiş silikatlardan oluşuyor. Daha derinde ise gezegenin tamamına yayılan dev bir magma okyanusu yer alıyor. Sülfür elementleri, yüzeyin altındaki rezervuarlarda depolanıyor ve atmosferle etkileşim halinde kalıyor.

İçindeki magma okyanusu, gezegenin atmosferini ayakta tutuyor

Araştırmalara göre gezegenin iç kısmındaki magma okyanusu, atmosferin korunmasında kritik rol oynuyor. Hidrojen açısından zengin yapı ve sülfür içeren gazlar, özellikle hidrojen sülfür, yüzey altındaki magma sayesinde tutulabiliyor. Aksi durumda yıldızdan gelen X-ışınları, gazları uzaya savurabilirdi.

Söz konusu yapı, gezegenin uzun süre boyunca mevcut atmosferini koruyabilmesini sağlıyor. Bu durum, gökbilimcilerin gezegen oluşumu ve evrimi hakkındaki mevcut modellerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Araştırmacılar, evrende benzer yapıya sahip çok daha fazla gezegen olabileceğini düşünüyor.

Oxford Üniversitesi’nden Harrison Nicholls’un da belirttiği gibi, küçük gezegenleri sınıflandırmak için kullanılan mevcut kategoriler artık yetersiz kalıyor olabilir. L 98-59 d yaşam barındırmaya uygun görünmese de evrendeki çeşitliliğin ne kadar geniş olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın