Dünya’dan 35 Işık Yılı Uzaklıkta: Daha Önce Hiç Görülmemiş Gezegen Türü Keşfedildi

L 98-59 d, bugüne kadar tanımlanan gezegen türlerinin hiçbirine tam olarak uymuyor. Önceden gaz cücesi ya da su dünyası olarak değerlendirilebilecek yapı, yapılan yeni analizlerle bambaşka özellikler ortaya koydu. Yaklaşık Dünya’nın 1.6 katı büyüklüğündeki gezegen, düşük yoğunluğa sahip ve atmosferinde yüksek miktarda hidrojen sülfür gazı barındırıyor.

James Webb Uzay Teleskobu ve yer tabanlı gözlemler sayesinde elde edilen veriler, gezegenin iç yapısına dair önemli ipuçları sundu. Araştırmacılar, bilgisayar simülasyonlarıyla gezegenin oluşumundan günümüze kadar geçen süreci modelledi. Ortaya çıkan sonuçlar, yüzeyin altında alışılmışın dışında bir yapı olduğunu gösterdi.

Gezegenin mantosu, Dünya’daki lavlara benzeyen erimiş silikatlardan oluşuyor. Daha derinde ise gezegenin tamamına yayılan dev bir magma okyanusu yer alıyor. Sülfür elementleri, yüzeyin altındaki rezervuarlarda depolanıyor ve atmosferle etkileşim halinde kalıyor.