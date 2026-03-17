Titanik’ten Bile Daha Uzun: 90 Milyon Dolarlık Dünyanın En Büyük Yaşam Yatı!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 16:06

Ultra lüks kavramı her geçen gün sınırlarını zorluyor. Bu kez karşımıza çıkan proje ise bildiğimiz yat anlayışını tamamen değiştiriyor. Ulyssia adı verilen devasa yapı, denizin ortasında adeta yüzen şehir gibi tasarlandı. Üstelik yalnızca gezmek için değil, yaşamak için inşa ediliyor. Fiyatlar ve sunduğu imkanlar ise dudak uçuklatacak seviyede.

Ulyssia, klasik yat anlayışını geride bırakan devasa yaşam alanı sunuyor

Toplam 320 metre uzunluğa ulaşan Ulyssia, Titanik’i geride bırakan ölçüleriyle 'gigayat' unvanını fazlasıyla hak ediyor. 15 katlı yapı, 133 özel rezidans ve 22 misafir süitiyle deniz üzerinde lüks konut projesi olarak konumlanıyor. Her rezidans geniş teraslara, özel sonsuzluk havuzlarına ve kişisel hizmetlilere sahip şekilde tasarlanmış durumda.

En küçük daireler yaklaşık 10 milyon dolardan başlarken, en büyük penthouse seçenekleri 90 milyon dolara kadar ulaşıyor. Açık plan mutfaklar, geniş yaşam alanları ve tamamen kişiselleştirilebilir iç tasarımlar sayesinde konfor seviyesi beş yıldızlı otellerle yarışıyor.

İçinde yok yok... Adeta yüzen şehir konsepti!

Ulyssia’da yaşam, sıradan yat deneyiminden oldukça uzak. Padel tenis kortları, dev wellness alanı, ortak havuzlar ve su sporları marinası günlük hayatın parçası haline geliyor. Ayrıca gece kulübü, sanat ve dans stüdyoları, gözlem alanı ve yedi farklı restoran gibi detaylar projeyi lüksün ötesine taşıyor.

Sağlık tarafında da oldukça kapsamlı imkanlar bulunuyor. Gemi içerisinde diş kliniği ve MRI cihazına kadar uzanan donanım planlandı. İki helikopter pisti, deniz altı keşifleri için özel denizaltılar ve dünya turu deneyimi de cabası.

Milyarderler için tasarlanmış yeni nesil yaşam modeli

Projenin arkasında İsviçreli milyarder Frank Binder yer alırken, tasarım sürecini Monaco merkezli ünlü yat tasarımcısı Espen Øino yürütüyor. Amaç, tek başına yat sahibi olmanın getirdiği yüksek operasyon yükünü ortadan kaldırıp daha sosyal ve paylaşımlı yaşam sunmak.

Ulyssia, dünya genelinden benzer yaşam tarzına sahip insanları aynı çatı altında toplamayı hedefliyor. Sahiplik modeli ise hisseli yapı üzerinden ilerliyor ve uzun vadeli yaşam planları sunuyor. Hatta bazı kullanıcılar 50 yıla kadar konaklama hakkı elde edebilecek.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
