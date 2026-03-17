7 Gün Suyun Altında Yaşayan Arıların Sırrı Ortaya Çıktı

Yeni yayımlanan araştırma, kraliçelerin aslında suyun içinden oksijen çekebildiğini gösterdi. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, suya batırılan arıların çevresindeki oksijen seviyesinin düştüğü, karbondioksit seviyesinin ise arttığı tespit edildi. Bu da aktif bir solunum gerçekleştiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, arıların vücutlarında ince bir hava tabakası oluşturarak gaz alışverişi yapabildiğini düşünüyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da 'fiziksel solungaç' olarak adlandırılan bu mekanizma sayesinde sudaki oksijen kullanılabiliyor. Böylece arılar tamamen havasız kalmadan yaşamını sürdürebiliyor.