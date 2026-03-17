7 Gün Suyun Altında Yaşayan Arıların Sırrı Ortaya Çıktı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 13:09

Bilim dünyası zaman zaman gerçekten şaşırtıcı keşiflerle karşımıza çıkıyor. 2024 yılında ortaya çıkan bir gerçek, araştırmacıları bile hayrete düşürdü. Bazı bombus arısı kraliçelerinin su altında günlerce hayatta kalabildiği fark edildi. Üstelik neredeyse hiçbir zarar görmeden sudan çıkabiliyorlardı. Şimdi ise bu sıra dışı dayanıklılığın nasıl mümkün olduğu netleşti.

Bilim insanları, Kuzey Amerika’da yaşayan Bombus impatiens türü kraliçelerin su altında bir haftaya kadar hayatta kalabildiğini ortaya koydu. Üstelik hayatta kalma oranı yaklaşık yüzde 90 seviyesinde ölçüldü. Sonuç, karasal bir böcek türü için oldukça sıra dışı kabul edildi.

Normal şartlarda kış aylarında diyapoz adı verilen bir süreçte metabolizmasını neredeyse durma noktasına getiren kraliçeler, toprak altındaki yuvalarında dinlenmeye çekiliyor. Ancak yoğun yağış, kar erimesi ya da yükselen yer altı suları, bu yuvaları aniden suyla doldurabiliyor. Böyle bir durumda hızlı tepki verme şansı olmayan arılar için hayatta kalmak neredeyse imkansız gibi görünüyor.

Arılar suyun içinden oksijen alabiliyor

Yeni yayımlanan araştırma, kraliçelerin aslında suyun içinden oksijen çekebildiğini gösterdi. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, suya batırılan arıların çevresindeki oksijen seviyesinin düştüğü, karbondioksit seviyesinin ise arttığı tespit edildi. Bu da aktif bir solunum gerçekleştiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, arıların vücutlarında ince bir hava tabakası oluşturarak gaz alışverişi yapabildiğini düşünüyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da 'fiziksel solungaç' olarak adlandırılan bu mekanizma sayesinde sudaki oksijen kullanılabiliyor. Böylece arılar tamamen havasız kalmadan yaşamını sürdürebiliyor.

Metabolizma neredeyse tamamen duruyor

Suyun altında hayatta kalmayı sağlayan tek etken oksijen kullanımı değil. Aynı zamanda metabolizma aşırı derecede yavaşlatılıyor. Diyapoz sürecinde zaten yüzde 95’ten fazla düşen metabolik hız, su altında daha da geriliyor.

Deneylerde ölçülen karbondioksit üretimi, sekiz günün sonunda neredeyse altıda bire kadar indi. Ayrıca oksijen yetersiz kaldığında devreye giren anaerobik metabolizma nedeniyle laktat birikimi gözlemlendi. Tüm bu süreçler birleştiğinde enerji ihtiyacı minimum seviyeye çekiliyor ve kraliçeler zorlu koşulları atlatabiliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
