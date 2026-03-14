Psikolojiye Göre Dudak Yeme Alışkanlığı Ne Anlama Geliyor?

Psikolojiye göre dudak yeme davranışı, kişinin içsel baskıyı azaltma yollarından biri olarak görülüyor. Zihin yorulduğunda ya da duygusal gerilim yükseldiğinde beden küçük rahatlama alanları yaratmaya çalışıyor. Dudak ısırmak da tam olarak bu noktada ortaya çıkabiliyor. Kişi çoğu zaman hareketin farkında bile olmuyor.

Özellikle kaygı, huzursuzluk, baskı altında hissetme ya da odaklanma gerektiren anlarda daha sık görülüyor. Kısacası dudak yeme alışkanlığı, çoğu durumda bastırılan stresin dışarı sızan işaretlerinden biri sayılıyor. O yüzden yalnızca fiziksel hareket gibi değerlendirilmesi eksik kalıyor.