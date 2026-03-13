Tahtakurularından Kurtulmanın Basit Yolu Yanlışlıkla Keşfedildi

Araştırma ekibi laboratuvarda tahtakurusu kolonilerini küçük tüpler içinde yetiştiriyordu. Beslenmeleri için kan bulunan yapay bir düzenek kullanılıyordu. Böcekler tüpün üst kısmına tırmanıp ince bir zarın içinden ağız parçalarını geçirerek kana ulaşıyordu.

Deney sırasında zarın küçük kısmı hasar gördü. İçerideki kan yavaşça sızarak böceklerin tutunması için kullanılan kağıdı ıslattı. Tam o noktada araştırmacılar ilginç davranış fark etti. Tahtakuruları ıslanan yüzeye yaklaşmak yerine uzaklaşmayı tercih ediyordu.

Bilim insanlarına göre sebep vücut yapısıyla ilgili. Tahtakurularının gövdesi oldukça yassı ve karın bölgesinin yanlarında spirakül adı verilen küçük solunum açıklıkları bulunuyor. Suya temas ettiklerinde yüzeye yapışma ihtimali ortaya çıkıyor ve solunum açıklıkları kapanabiliyor.

Araştırmacı Dong Hwan Choe’ya göre su güçlü yapışma etkisi nedeniyle tahtakuruları açısından ciddi risk oluşturuyor. Nemli ortamlardan kaçınmalarının temel nedeni de tam olarak bu.