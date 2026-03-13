onedio
Tahtakurularından Kurtulmanın Basit Yolu Yanlışlıkla Keşfedildi

Gökçe Cici
13.03.2026 - 13:47

Tahtakuruları son yıllarda dünyanın pek çok yerinde yeniden yayılmaya başladı. Pestisitlere karşı geliştirdikleri direnç mücadeleyi oldukça zorlaştırıyor. Araştırmacılar uzun süredir davranışlarını anlamaya çalışıyordu. Fakat önemli keşif planlı deneylerden değil, laboratuvarda yaşanan küçük bir aksaklıktan doğdu. Sonuç ise oldukça şaşırtıcı.

Araştırmacılar yıllardır kimyasallara direnç geliştiren tahtakurularını anlamaya çalışıyordu

Cimex lectularius adı verilen yaygın tahtakurusu, insan kanıyla beslenen küçük parazitlerden oluşuyor. Ev ortamına yerleştiğinde hızla çoğalabiliyor ve ortadan kaldırılması oldukça zor hale geliyor. Son 20 yıl içinde dünya genelinde yeniden artış gösterdiği düşünülüyor. En önemli nedenlerden biri ise kimyasal ilaçlara karşı gelişen direnç.

Uzmanlar etkili mücadele yöntemleri geliştirmek için davranışlarını incelemeye başladı. Fakat araştırma sırasında ortaya çıkan detay oldukça beklenmedikti. Tahtakuruları su ve nemli yüzeylerden güçlü şekilde kaçınma eğilimi gösteriyor. Araştırmacılar için sürpriz olan nokta tam olarak buydu. Çünkü daha önce böyle bir davranış bilimsel olarak tanımlanmamıştı.

Şaşırtıcı keşif tamamen tesadüf sonucu ortaya çıktı

Araştırma ekibi laboratuvarda tahtakurusu kolonilerini küçük tüpler içinde yetiştiriyordu. Beslenmeleri için kan bulunan yapay bir düzenek kullanılıyordu. Böcekler tüpün üst kısmına tırmanıp ince bir zarın içinden ağız parçalarını geçirerek kana ulaşıyordu.

Deney sırasında zarın küçük kısmı hasar gördü. İçerideki kan yavaşça sızarak böceklerin tutunması için kullanılan kağıdı ıslattı. Tam o noktada araştırmacılar ilginç davranış fark etti. Tahtakuruları ıslanan yüzeye yaklaşmak yerine uzaklaşmayı tercih ediyordu.

Bilim insanlarına göre sebep vücut yapısıyla ilgili. Tahtakurularının gövdesi oldukça yassı ve karın bölgesinin yanlarında spirakül adı verilen küçük solunum açıklıkları bulunuyor. Suya temas ettiklerinde yüzeye yapışma ihtimali ortaya çıkıyor ve solunum açıklıkları kapanabiliyor. 

Araştırmacı Dong Hwan Choe’ya göre su güçlü yapışma etkisi nedeniyle tahtakuruları açısından ciddi risk oluşturuyor. Nemli ortamlardan kaçınmalarının temel nedeni de tam olarak bu.

