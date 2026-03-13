Yatırımcı Ruhun: Kurt mu Yoksa Kuzu mu?

Yatırım dünyasının sakin ve kontrollü insanlarından birisin! Adımlarını düşünerek atmayı seviyorsun. Acele bir karar vermek yerine kendine biraz zaman tanıyorsun. Çünkü güven senin için çok önemli. Riskler alınırken bile onların sınırlarının bilinmesi gerekir. Bu yüzden analiz yapmak seni çok rahatlatır. Ayrıca büyük kazançlardan çok istikrarlı bir şekilde ilerlemek senin için önemli. Gücün sessiz olsa da sağlam bir şekilde ilerliyorsun!