Bankacılık Terimlerin Türkçe Karşılıkları Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?
Bankacılık dünyası bazen kısaltmalar ve yabancı kökenli kelimelerle dolu, kendi içinde apayrı bir dil konuşuyor gibi gelebilir, değil mi? Bu mini test ile hem finansal hafızanızı tazeleyebilir hem de bankacılık jargonuna ne kadar hakim olduğunuzu keyifli bir şekilde ölçebilirsiniz.
Hazırsan, finans sözlüğünün sayfalarını birlikte çevirelim ve bilgilerimizi sınayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Balance" kelimesinin bankacılıktaki Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
2. Bankacılıkta paranın işletilmesi veya borç verilmesi karşılığında alınan/ödenen bedel olan "Interest" teriminin Türkçe karşılığı nedir?
3. "Mortgage" sistemi, Türk bankacılık mevzuatında ve Türkçede genellikle hangi ifadeyle anılır?
4. Hesabınızda para olmasa bile limitiniz dahilinde para çekebilmenizi sağlayan "Overdraft Account"un Türkçe karşılığı nedir?
5. "Debit Card" tanımını belirten Türkçe karşılık hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir borcun ödenmesi gereken son tarihi veya bir yatırımın dolacağı süreyi ifade eden "Maturity" teriminin karşılığı nedir?
7. Bankaya yatırılan ve belirli bir süre veya süresiz olarak bankada tutulan paraya "Deposit" denir. Bunun Türkçe karşılığı nedir?
8. Bir kişinin veya kurumun sahip olduğu, ekonomik değeri olan her şeye "Asset" denir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı hangisidir?
9. İki farklı para biriminin birbirine karşı değerini ifade eden "Exchange Rate" terimi Türkçede nasıl kullanılır?
10. Bankacılık işlemlerinin gerçekleştiği tarihi değil, faiz hesabına başlangıç oluşturan tarihi ifade eden "Valor" (Valör) terimi ne anlama gelir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın