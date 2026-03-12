Bankacılık Terimlerin Türkçe Karşılıkları Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

Bankacılık dünyası bazen kısaltmalar ve yabancı kökenli kelimelerle dolu, kendi içinde apayrı bir dil konuşuyor gibi gelebilir, değil mi? Bu mini test ile hem finansal hafızanızı tazeleyebilir hem de bankacılık jargonuna ne kadar hakim olduğunuzu keyifli bir şekilde ölçebilirsiniz.

Hazırsan, finans sözlüğünün sayfalarını birlikte çevirelim ve bilgilerimizi sınayalım!