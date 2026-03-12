onedio
Banyodaki Gider Tıkanıklığını Dakikalar İçinde Açan Basit Yöntem

Banyodaki Gider Tıkanıklığını Dakikalar İçinde Açan Basit Yöntem

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 12:10

Uzun duş keyfi, çoğu kişi için günün en rahatlatıcı anlarından biri. Ancak şampuan kalıntıları, sabun köpükleri ve saç telleri zamanla duş giderinde birikmeye başlıyor. Sonuç olarak su ayak altında birikiyor ve gider yavaş akmaya başlıyor. Aslında çözüm çoğu zaman mutfakta bulunan basit malzemelerde saklı. Birkaç adımlık küçük temizlik sayesinde duş gideri yeniden rahat akabiliyor.

Tıkanıklık açma işlemine geçmeden önce giderin içini temizlemek büyük fark yaratıyor.

Tıkanıklık açma işlemine geçmeden önce giderin içini temizlemek büyük fark yaratıyor.

Duş gideri tamamen doluysa önce suyun mümkün olduğunca akması beklenmeli. Ardından gider kapağı dikkatlice çıkarılır. Çoğu zaman sorun, giderde biriken saç telleri ve sabun kalıntılarından kaynaklanır. Gözle görülebilen kalıntılar temizlendiğinde suyun akışında bile ciddi fark oluşabilir.

Giderin içi kontrol edildiğinde saç, sabun artıkları veya küçük parçalar fark edilebilir. Bu kalıntılar eldiven yardımıyla çıkarıldıktan sonra duş kısa süreli açılarak suyun akış hızı kontrol edilir. Eğer su hala yavaş ilerliyorsa daha derin temizlik yöntemlerine geçmek gerekir.

Sirke ve karbonat karışımı giderdeki kalıntıları parçalayabilen en pratik yöntemlerden sayılıyor.

Sirke ve karbonat karışımı giderdeki kalıntıları parçalayabilen en pratik yöntemlerden sayılıyor.

Ev ortamında kolayca hazırlanabilen karışım için gerekli malzemeler oldukça basit. Çoğu mutfakta zaten bulunan ürünler kullanılıyor. Gider temizliği için gerekenler şu şekilde:

  • Yarım su bardağı karbonat

  • Çeyrek su bardağı sofra tuzu

  • 1 su bardağı ısıtılmış sirke

Önce karbonat ve tuz karıştırılarak duş giderine dökülür. Ardından ısıtılmış sirke eklenir. Sirke ile karbonat temas ettiğinde köpürme başlar ve oluşan reaksiyon giderdeki sabun kalıntıları ile yağ birikintilerinin gevşemesine yardımcı olur.

Köpürme başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika beklemek yeterli görülüyor. Daha uzun süre beklemek genellikle ek fayda sağlamıyor. Ardından sıcak musluk suyu 15 ila 30 saniye kadar akıtılır. Böylece gevşeyen kalıntılar borulardan uzaklaşır.

Temizlik sırasında sirke ile çamaşır suyu aynı anda kullanılmamalı. Bu iki madde karıştığında solunması zararlı gazlar ortaya çıkabiliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
