Banyodaki Gider Tıkanıklığını Dakikalar İçinde Açan Basit Yöntem

Ev ortamında kolayca hazırlanabilen karışım için gerekli malzemeler oldukça basit. Çoğu mutfakta zaten bulunan ürünler kullanılıyor. Gider temizliği için gerekenler şu şekilde:

Yarım su bardağı karbonat

Çeyrek su bardağı sofra tuzu

1 su bardağı ısıtılmış sirke

Önce karbonat ve tuz karıştırılarak duş giderine dökülür. Ardından ısıtılmış sirke eklenir. Sirke ile karbonat temas ettiğinde köpürme başlar ve oluşan reaksiyon giderdeki sabun kalıntıları ile yağ birikintilerinin gevşemesine yardımcı olur.

Köpürme başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika beklemek yeterli görülüyor. Daha uzun süre beklemek genellikle ek fayda sağlamıyor. Ardından sıcak musluk suyu 15 ila 30 saniye kadar akıtılır. Böylece gevşeyen kalıntılar borulardan uzaklaşır.

Temizlik sırasında sirke ile çamaşır suyu aynı anda kullanılmamalı. Bu iki madde karıştığında solunması zararlı gazlar ortaya çıkabiliyor.