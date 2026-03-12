onedio
Kedilerin Hep Dört Ayak Üstüne Düşmelerinin Sırrı Ortaya Çıktı

12.03.2026 - 11:42

Kedilerin düşerken ayaklarının üstüne inmesi yıllardır insanları şaşırtıyor. Fizikçiler, biyologlar ve veteriner hekimler uzun zamandır aynı sorunun peşinde. Havada dönerken nasıl denge kurdukları hala tartışılan konulardan. Üstelik konu 100 yılı aşkın süredir bilim dünyasının radarında. Son yayımlanan araştırma ise hikayenin henüz bitmediğini gösteriyor.

Kedilerin düşerken dönme yeteneği aslında yüzyılı aşkın süredir bilim dünyasını meşgul ediyor.

1894 yılında Fransız fizyolog Étienne-Jules Marey, yüksek hızlı fotoğraf kullanarak havada dönen kediyi görüntüledi. Fotoğraflarda kedi, dönüş hareketi olmadan düşmeye başlıyor ancak yere ulaşmadan yönünü değiştiriyordu.

Görüntüler fizik dünyasında büyük tartışma yarattı. Çünkü dönmeyen cismin havada yön değiştirmesi klasik fizik kurallarıyla çelişiyor gibi görünüyordu. Daha sonra yapılan matematiksel çalışmalar, kedilerin vücutlarının farklı bölümlerini birbirine göre döndürerek yön değiştirebildiğini gösterdi.

Yeni araştırma ise dikkatleri doğrudan kedilerin omurgasına çevirdi.

Yamaguchi Üniversitesi’nden veteriner fizyolog Yasuo Higurashi liderliğindeki ekip, kedilerin omurgasının farklı bölümlerinin esnekliğini ölçtü. Araştırmacılar torasik yani göğüs omurları ile lomber yani bel omurları arasındaki farkı inceledi.

Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Göğüs bölgesindeki omurlar bel bölgesine göre yaklaşık üç kat daha geniş hareket aralığına sahip. Ayrıca sertlik seviyeleri de belirgin şekilde daha düşük. Yani ön gövde çok daha kolay dönebiliyor.

Kedilerin havada dönüş hareketi aslında iki aşamada gerçekleşiyor.

Araştırmacılar iki kedinin düşüşünü yüksek hızlı kameralarla inceledi. Görüntüler dönüş hareketinin tek parça halinde gerçekleşmediğini gösterdi. Ön gövde önce dönüyor, arka gövde ise kısa bir gecikmeyle hareketi takip ediyor.

Bilim insanlarına göre kedilerin ayaklarının üstüne inmesini sağlayan mekanizma tam olarak bu. Esnek ön gövde hareketi başlatıyor, daha ağır ve sert arka bölüm dönüşü tamamlıyor. Böylece kedi neredeyse kusursuz bir zamanlamayla yere iniş yapabiliyor.

