Kedilerin Hep Dört Ayak Üstüne Düşmelerinin Sırrı Ortaya Çıktı

Yamaguchi Üniversitesi’nden veteriner fizyolog Yasuo Higurashi liderliğindeki ekip, kedilerin omurgasının farklı bölümlerinin esnekliğini ölçtü. Araştırmacılar torasik yani göğüs omurları ile lomber yani bel omurları arasındaki farkı inceledi.

Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Göğüs bölgesindeki omurlar bel bölgesine göre yaklaşık üç kat daha geniş hareket aralığına sahip. Ayrıca sertlik seviyeleri de belirgin şekilde daha düşük. Yani ön gövde çok daha kolay dönebiliyor.