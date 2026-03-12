İçinden Hazineler Fışkırdı! İspanya’da 5.000 Yıllık Dev Taş Mezar Keşfedildi

Dolmenin içinde birden fazla oda ve kemik depolama alanı bulundu. Araştırmacılar odalarda ölen insanlara ait kemik kalıntılarıyla birlikte çok sayıda mezar hediyesi keşfetti. Fildişi ve kehribar gibi egzotik ham maddeler, deniz kabukları ve son derece işlenmiş çakmaktaşı aletler kazının en dikkat çekici buluntuları arasında yer alıyor.

Çakmaktaşı koleksiyonunda ok uçları, büyük kesici bıçaklar ve iki elle kullanılan balta benzeri 'halberd' türü silahlar bulunuyor. Araştırmacılar mezarın kolektif gömü alanı olarak kullanıldığını düşünüyor. Farklı dönemlerde yapılan gömüler sayesinde yapı zaman içinde genişleyen bir anıt mezar niteliği kazanmış olabilir.