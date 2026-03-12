onedio
İçinden Hazineler Fışkırdı! İspanya’da 5.000 Yıllık Dev Taş Mezar Keşfedildi

12.03.2026 - 10:36

Arkeologların kazı sırasında karşılaştığı keşifler zaman zaman insanı gerçekten şaşırtabiliyor. İspanya’nın Malaga kentinde ortaya çıkarılan 5.000 yıllık dev taş mezar da tam olarak böyle bir keşif. Üstelik yalnızca büyüklüğüyle değil, içindeki kültürel hazinelerle de dikkat çekiyor. Araştırmacılar mezarın olağanüstü şekilde korunmuş olduğunu söylüyor. İçinde yer alan eşyalar ise tarih öncesi toplumların yaşamı hakkında yeni ipuçları sunabilir.

Kaynak

Malaga’da ortaya çıkarılan dolmen, arkeologlara göre Endülüs bölgesinin en etkileyici yapılarından olabilir.

Kazılar sırasında ortaya çıkarılan taş yapı yaklaşık 13 metre uzunluğa sahip. Yapının tamamı dev taş bloklarla inşa edilmiş durumda. Araştırmacılar yapının dolmen adı verilen megalitik mezar mimarisine ait olduğunu söylüyor. Cádiz Üniversitesi’nden arkeolog Serafin Becerra, yapının Endülüs bölgesinde keşfedilmiş en anıtsal ve en iyi korunmuş dolmenlerden biri olabileceğini belirtiyor.

Araştırma ekibine göre keşfin en önemli tarafı yapının olağanüstü derecede iyi korunmuş olması. Kazı projesinin eş direktörlerinden Eduardo Vijande, mezarın korunmuş durumunun geçmiş toplulukların yaşam biçimlerini ve inanç sistemlerini ayrıntılı şekilde inceleme fırsatı sunacağını ifade ediyor.

Mezarın içinden çıkan eşyalar tarih öncesi toplumların sosyal hayatına ışık tutuyor.

Dolmenin içinde birden fazla oda ve kemik depolama alanı bulundu. Araştırmacılar odalarda ölen insanlara ait kemik kalıntılarıyla birlikte çok sayıda mezar hediyesi keşfetti. Fildişi ve kehribar gibi egzotik ham maddeler, deniz kabukları ve son derece işlenmiş çakmaktaşı aletler kazının en dikkat çekici buluntuları arasında yer alıyor.

Çakmaktaşı koleksiyonunda ok uçları, büyük kesici bıçaklar ve iki elle kullanılan balta benzeri 'halberd' türü silahlar bulunuyor. Araştırmacılar mezarın kolektif gömü alanı olarak kullanıldığını düşünüyor. Farklı dönemlerde yapılan gömüler sayesinde yapı zaman içinde genişleyen bir anıt mezar niteliği kazanmış olabilir.

Deniz kabukları ve uzak bölgelerden gelen materyaller, antik ticaret ağlarının düşündüğümüzden daha geniş olduğunu gösteriyor.

Kazı ekibinde yer alan araştırmacılardan Juan Jesús Cantillo’ya göre iç bölgede yer alan mezarda deniz kabuklarının bulunması oldukça önemli. Deniz kıyısından kilometrelerce uzak bir noktada kabukların ortaya çıkması, o dönemde uzun mesafeli ticaret ağlarının bulunduğunu düşündürüyor. Aynı zamanda denizin statü ve prestij göstergesi olarak kabul edildiğini de gösteriyor.

Dolmen yapıları yalnızca İber Yarımadası’nda görülmüyor. Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş coğrafyada farklı dönemlerde benzer taş mezarlar inşa edildi. Bazı toplumlar dolmenleri mezar olarak kullanırken bazıları ritüel alanı veya toprak sınırlarını belirleyen yapılar olarak değerlendirdi.

