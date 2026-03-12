İçinden Hazineler Fışkırdı! İspanya’da 5.000 Yıllık Dev Taş Mezar Keşfedildi
Arkeologların kazı sırasında karşılaştığı keşifler zaman zaman insanı gerçekten şaşırtabiliyor. İspanya’nın Malaga kentinde ortaya çıkarılan 5.000 yıllık dev taş mezar da tam olarak böyle bir keşif. Üstelik yalnızca büyüklüğüyle değil, içindeki kültürel hazinelerle de dikkat çekiyor. Araştırmacılar mezarın olağanüstü şekilde korunmuş olduğunu söylüyor. İçinde yer alan eşyalar ise tarih öncesi toplumların yaşamı hakkında yeni ipuçları sunabilir.
Malaga’da ortaya çıkarılan dolmen, arkeologlara göre Endülüs bölgesinin en etkileyici yapılarından olabilir.
Mezarın içinden çıkan eşyalar tarih öncesi toplumların sosyal hayatına ışık tutuyor.
Deniz kabukları ve uzak bölgelerden gelen materyaller, antik ticaret ağlarının düşündüğümüzden daha geniş olduğunu gösteriyor.
