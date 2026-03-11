onedio
Hakkında Yakalama Kararı Olan Mert Vidinli'den Dikkat Çeken Açıklamalar

Lila Ceylan
11.03.2026 - 21:23

Hakkında yakalama kararı bulunduğu konuşulan Mert Vidinli, bu kez İngiltere’den yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Vidinli’nin “Nonoş olduğum için değil, Türkiye’de yapacak bir şey kalmadığı için İngiltere’ye yerleştim” sözleri sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sosyal medya paylaşımları ve renkli hayatıyla bilinen Mert Vidinli, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir operasyon kapsamında gündeme gelmişti.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında yasaklı madde ticareti ve fuhuş ağına yönelik operasyon düzenlenmiş, birçok kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında gözaltı işlemleri yapılırken, Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Vidinli’nin yurt dışında olduğu ve yetkililer tarafından arandığı yönünde haberler magazin gündeminde geniş yer bulmuştu..

Hakkında yakalama kararı olduğu iddiaları konuşulurken bir süredir Dubai’de bulunduğu bilinen Mert Vidinli, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımlarla bu kez İngiltere’ye geçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından peş peşe hikâyeler paylaşan ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Vidinli, yaptığı açıklamada İngiltere’ye yerleşme kararını şu sözlerle anlattı:

“Nonoş olduğum için değil, Türkiye’de yapacak bir şey kalmadığı için İngiltere’ye yerleştim.” 

Paylaştığı videoda İngiltere’de olduğunu söyleyen Vidinli, hayatına burada devam edeceğini belirterek takipçileriyle sohbet etti.

