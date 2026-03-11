Hakkında Yakalama Kararı Olan Mert Vidinli'den Dikkat Çeken Açıklamalar
Hakkında yakalama kararı bulunduğu konuşulan Mert Vidinli, bu kez İngiltere’den yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Vidinli’nin “Nonoş olduğum için değil, Türkiye’de yapacak bir şey kalmadığı için İngiltere’ye yerleştim” sözleri sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sosyal medya paylaşımları ve renkli hayatıyla bilinen Mert Vidinli, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir operasyon kapsamında gündeme gelmişti.
Hakkında yakalama kararı olduğu iddiaları konuşulurken bir süredir Dubai’de bulunduğu bilinen Mert Vidinli, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımlarla bu kez İngiltere’ye geçtiğini duyurdu.
