Dünyanın En Tatlı Uykusu: Arabanın Ön Koltukları Arasında Uyuyakalan Çocuk!

Çocuklar bazen öyle pozisyonlarda uyuyor ki şaşırmamak elde değil. Yeri geliyor gürültülü bir düğünde, plastik beyaz sandalyenin üstünde, yeri geliyor oyunlarının ortasında uyuyorlar. Bu kez sosyal medya fenomeni gezenoğlak'ın paylaştığı bir video da bizleri şaşırttı!
Minik çocuk, arabanın ön koltukları arasında uyuyakaldı.
Nasıl mı?
Kaynak: gezenoglak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en tatlı uykusunu çekiyor olabilir!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın