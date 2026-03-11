onedio
Dünyanın En Tatlı Uykusu: Arabanın Ön Koltukları Arasında Uyuyakalan Çocuk!

Dilara Bağcı Peker
11.03.2026 - 20:40

Çocuklar bazen öyle pozisyonlarda uyuyor ki şaşırmamak elde değil. Yeri geliyor gürültülü bir düğünde, plastik beyaz sandalyenin üstünde, yeri geliyor oyunlarının ortasında uyuyorlar. Bu kez sosyal medya fenomeni gezenoğlak'ın paylaştığı bir video da bizleri şaşırttı!

Minik çocuk, arabanın ön koltukları arasında uyuyakaldı.

Nasıl mı?

Kaynak: gezenoglak

Dünyanın en tatlı uykusunu çekiyor olabilir!

Minik çocuğun bu tatlı videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 'Bizim güncel yorgunluk seviyesi' yazılarak paylaşılan bu videoya birbirinden komik yorumlar geldi. Kimisi 'Pili biten robot süpürge gibi olduğu yerde kalmış' derken kimisi de 'Bu uyku yu çok iyi bilirim böyle saatlerce uyur dokunsan uyanır' dedi. 

Sanırız haksız sayılmaz :)

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
