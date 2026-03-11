onedio
Birbirinden Etkileyici Kimya Deneylerini İzlerken Hipnotize Olacaksınız!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.03.2026 - 14:16

Bilimin her alanı bambaşka bir dünya. Evrenin işleyişini, günlük yaşamın fark etmediğimiz detaylarını görmemizi sağlayan bir yıl. Özellikle çocuklar için okulda gerçekleştirilen her deney, doğanın saklı kalmış sırlarını açığa çıkarmak gibi. Her bir deney, öğretilen onlarca bilgiden çok daha akılda kalıcı oluyor. 

Okullarda gerçekleştirilen birbirinden etkileyici kimya deneyleri bir araya getirildi. Ortaya ise izlerken hipnotize eden bir video çıktı.

Peki sırasıyla hangi deneyler yapılıyor;

  • Sodyum Metalinin Suyla Reaksiyonu: Sodyum metali suyla temas ettiğinde şiddetli bir tepkime vererek hidrojen gazı ve ısı açığa çıkarır, bu da videodaki patlamaya neden olur.

  • Luminol Deneyi: Kimyasal bir tepkime sonucunda ışık açığa çıkması olayıdır (kemilüminesans).

  • Sıvı Azot ve Kaynar Su Deneyi: Büyük miktarda sıvı azotun üzerine kaynar su döküldüğünde, azotun çok hızlı bir şekilde gaz fazına geçmesiyle devasa bir beyaz bulut oluşur.

  • İyot Saati Deneyi: Karıştırılan renksiz sıvıların belirli bir süre sonra aniden koyu mavi/siyah bir renge dönüşmesiyle bilinen klasik bir kinetik deneyidir.

  • Alkol Buharı Patlaması (Whoosh Bottle): Büyük bir polikarbon şişe içerisindeki alkol buharının ateşlenmesiyle oluşan hızlı yanma ve ses efektidir.

  • Mevduat Köpüğü (Metan Balonları/Köpüğü): Sabunlu su içindeki yanıcı gazın (genellikle metan) oluşturduğu köpüklerin el üzerinde güvenli bir şekilde yakılmasıdır.

  • Van de Graaff Jeneratörü: Elektrostatik bir jeneratördür; yüksek voltaj biriktirerek kağıt bardakların birbirini itmesini veya saçların havaya kalkmasını sağlar.

  • Fil Diş Macunu Deneyi: Hidrojen peroksidin hızlıca parçalanmasıyla oluşan, sabun köpüğüyle birleşerek hızla yükselen devasa bir köpük sütunudur.

