Birbirinden Etkileyici Kimya Deneylerini İzlerken Hipnotize Olacaksınız!

Bilimin her alanı bambaşka bir dünya. Evrenin işleyişini, günlük yaşamın fark etmediğimiz detaylarını görmemizi sağlayan bir yıl. Özellikle çocuklar için okulda gerçekleştirilen her deney, doğanın saklı kalmış sırlarını açığa çıkarmak gibi. Her bir deney, öğretilen onlarca bilgiden çok daha akılda kalıcı oluyor.

Okullarda gerçekleştirilen birbirinden etkileyici kimya deneyleri bir araya getirildi. Ortaya ise izlerken hipnotize eden bir video çıktı.