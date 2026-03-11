onedio
Vedat Milor Popüler Olan Trüf Yağının Ne Olduğunu Anlattı: "Keriz Silkeleme!"

Dilara Bağcı Peker
11.03.2026 - 21:37

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyadan yaptığı bilgilendirici paylaşımlara devam ediyor. Restoran ve yemek değerlendirmeleri, öneriler ve bilgilendirmeler yapan Milor, bu kez restoranların menülerinde sık sık görmeye başladığımız 'trüf' konusunu ele aldı.

Milor, 'keriz silkeleme bu' diyerek trüf yağının ne olduğunu anlattı.

Son zamanlarda restoranların menülerindeki "trüf" detayı dikkatinizi çekiyor olabilir.

Peki nedir bu trüf?

Trüf, esasen bir mantar türüdür ve meşe, fındık gibi ağaçların köklerinde, toprak altında yetişir. Çok yoğun aromalı, oldukça değerli ve pahalı bir yer altı mantarı olan trüf, halk arasında 'Kara elmas' olarak da bilinir. Trüf, son yıllarda özellikle lüks gastronominin en önemli malzemelerinden biri haline geldi. Trüf soslu makarnalar, pizzalar, trüf sosları aldı başını gitti.

Vedat Milor da trüfle ilk tanışma hikayesini anlattı. İtalya'da bir restoranda trüf yediğini söyleyen Milor, bunun ne kadar büyük bir keşif olduğunu anlattı.

Fakat Milor'un altını çizdiği bir konu var: Trüf yağı.

Milor, İstanbul'daki bir restoranda trüflü pizza sipariş ettiğini ancak restoranda trüf yağı kullanıldığını söyledi. Trüf yağının ise 'petrol sanayinin yan ürünü' olduğunu belirtti. 'Tamamen kimyasal, tamamen laboratuvarda üretilmiş' diyen Milor, trüf yağını 'keriz silkeleme' diyerek anlatıyor.

Milor'un paylaşımını buradan izleyebilirsiniz;

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
