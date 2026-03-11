Vedat Milor Popüler Olan Trüf Yağının Ne Olduğunu Anlattı: "Keriz Silkeleme!"

Peki nedir bu trüf?

Trüf, esasen bir mantar türüdür ve meşe, fındık gibi ağaçların köklerinde, toprak altında yetişir. Çok yoğun aromalı, oldukça değerli ve pahalı bir yer altı mantarı olan trüf, halk arasında 'Kara elmas' olarak da bilinir. Trüf, son yıllarda özellikle lüks gastronominin en önemli malzemelerinden biri haline geldi. Trüf soslu makarnalar, pizzalar, trüf sosları aldı başını gitti.

Vedat Milor da trüfle ilk tanışma hikayesini anlattı. İtalya'da bir restoranda trüf yediğini söyleyen Milor, bunun ne kadar büyük bir keşif olduğunu anlattı.

Fakat Milor'un altını çizdiği bir konu var: Trüf yağı.

Milor, İstanbul'daki bir restoranda trüflü pizza sipariş ettiğini ancak restoranda trüf yağı kullanıldığını söyledi. Trüf yağının ise 'petrol sanayinin yan ürünü' olduğunu belirtti. 'Tamamen kimyasal, tamamen laboratuvarda üretilmiş' diyen Milor, trüf yağını 'keriz silkeleme' diyerek anlatıyor.