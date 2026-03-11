Vedat Milor Popüler Olan Trüf Yağının Ne Olduğunu Anlattı: "Keriz Silkeleme!"
Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyadan yaptığı bilgilendirici paylaşımlara devam ediyor. Restoran ve yemek değerlendirmeleri, öneriler ve bilgilendirmeler yapan Milor, bu kez restoranların menülerinde sık sık görmeye başladığımız 'trüf' konusunu ele aldı.
Milor, 'keriz silkeleme bu' diyerek trüf yağının ne olduğunu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda restoranların menülerindeki "trüf" detayı dikkatinizi çekiyor olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın