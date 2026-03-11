Online Yemek Siparişlerinde Yeni Dönem: Yemek Ücretlerine Şeffaflık Geliyor!
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle, çevrim içi yemek siparişi platformlarının restoranlardan aldığı komisyon ve hizmet bedelleri açık ve ayrıntılı şekilde gösterilecek, restoranlar kampanya ve indirimlere zorlanamayacak.
Yemek siparişlerindeki komisyon, reklam, kurye ve kampanya katılım bedeli gibi farklı kalemler altındaki ücretlendirmelere standart getirildi.
Düzenleme 1 Nisan'da zorunlu hale geliyor
