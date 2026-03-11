onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Lina ve Nagihan Birbirine Girdi: Psikolojik Şiddet İddiası Ortalığı Karıştırdı

Survivor'da Lina ve Nagihan Birbirine Girdi: Psikolojik Şiddet İddiası Ortalığı Karıştırdı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2026 - 07:36

Survivor'da ipler bu kez Nagihan ve Lina arasında gerildi. Oyun sırasında gerginlik yaşayan ikili birbirinin üstüne yürüdü. Olayların büyümesinin ardından acil durum konseyi yapıldı. Lina psikolojik şiddet ve mobbing iddiasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da Nagihan ve Lina arasında gerilimi yüksek bir tartışma yaşandı.

Survivor'da Nagihan ve Lina arasında gerilimi yüksek bir tartışma yaşandı.

Oyun sonrası ağlarken Nagihan'ın tepkisiyle ve 'Bali'ye Tayland'a tatile gelmişsin' sözleriyle gerilen Lina, 'Şu kadarcık insanlık öğrenememişsin. Anca kavga etmeyi öğren.' dedikten sonra tartışma büyüdü. Birbirinin üstüne yürüyen ikiliden Nagihan, 'Alın beni buradan. Diskalifiye mi ettireceksiniz beni?' dedi. Nagihan'ın uzaklaşmasının ardından ise Lina sinir krizi geçirdi.

Tartışma sonrası Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Konseyde ise Lina, Nagihan'ın takıma geldikten sonra psikolojik şiddet, baskı ve mobbing uyguladığını iddia etti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın