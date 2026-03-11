Yeraltı Dünyasının Hikayeleri: Son Yılların En Dikkat Çeken 15 Suç Filmi

Arthur Fleck’in hikayesi bu filmde farklı bir noktaya taşınır. Gotham’da yaşanan olaylar sonrası Joker figürü daha büyük bir sembole dönüşür. Hikayeye Harley Quinn karakteri de dahil olur. İkili arasındaki ilişki suç dünyasında yeni bir kaos yaratır. Toplumdaki öfke ve kaos büyümeye devam eder. Film suçun bireysel bir hikayeden nasıl toplumsal bir olaya dönüşebileceğini gösterir.