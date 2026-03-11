Yeraltı Dünyasının Hikayeleri: Son Yılların En Dikkat Çeken 15 Suç Filmi
Son yıllarda suç ve mafya temalı filmler yeniden sinemaseverlerin ilgisini çekmeye başladı. Bu yapımlar yalnızca suç hikayeleri anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda karakterlerin içinde bulunduğu karanlık dünyayı da gözler önüne seriyor. Yeraltı örgütleri, güç mücadeleleri ve sadakat sınavları bu türün vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Biz de son yıllarda dikkat çeken 15 filmi bir araya getirdik.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Batman (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emily the Criminal (2022)
John Wick: Chapter 4 (2023)
The Equalizer 3 (2023)
Killers of the Flower Moon (2023)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mob Land (2023)
The Killer (2023)
The Beekeeper (2024)
Rebel Ridge (2024)
The Bikeriders (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Joker: Folie à Deux (2024)
Den of Thieves 2: Pantera (2025)
Havoc (2025)
The Alto Knights (2025)
Companion (2025)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın