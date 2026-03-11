onedio
Yeraltı Dünyasının Hikayeleri: Son Yılların En Dikkat Çeken 15 Suç Filmi

Yeraltı Dünyasının Hikayeleri: Son Yılların En Dikkat Çeken 15 Suç Filmi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
11.03.2026 - 08:01 Son Güncelleme: 11.03.2026 - 08:07

Son yıllarda suç ve mafya temalı filmler yeniden sinemaseverlerin ilgisini çekmeye başladı. Bu yapımlar yalnızca suç hikayeleri anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda karakterlerin içinde bulunduğu karanlık dünyayı da gözler önüne seriyor. Yeraltı örgütleri, güç mücadeleleri ve sadakat sınavları bu türün vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Biz de son yıllarda dikkat çeken 15 filmi bir araya getirdik.

The Batman (2022)

The Batman (2022)

Gotham şehrinde geçen hikaye, suçun ve yolsuzluğun her yere yayıldığı bir ortamı anlatır. Batman bir seri katilin izini sürerken şehrin karanlık yüzüyle karşılaşır. Araştırma ilerledikçe politikacılar, polis ve mafya arasında kurulan ilişkiler ortaya çıkar. Penguin ve Carmine Falcone gibi suç liderleri hikayede önemli rol oynar. Batman yalnızca bir katili değil, şehri saran büyük bir suç ağını çözmeye çalışır. Film suç dünyasının Gotham üzerindeki etkisini gösterir.

Emily the Criminal (2022)

Emily the Criminal (2022)

Emily borçlar içinde yaşayan genç bir kadındır. Geçmişindeki sabıka kaydı yüzünden düzgün bir iş bulamaz. Bir süre sonra kredi kartı dolandırıcılığı yapan bir grubun içinde yer almaya başlar. Başta küçük işler gibi görünen bu suçlar zamanla büyür. Emily yeraltı dünyasında daha derin bir rol üstlenir. Film, ekonomik baskının insanları nasıl riskli yollara sürükleyebileceğini anlatır.

John Wick: Chapter 4 (2023)

John Wick: Chapter 4 (2023)

John Wick, suikastçılar dünyasında özgürlüğünü kazanmak için mücadele eder. Ancak karşısına dünyanın farklı yerlerinden gelen güçlü rakipler çıkar. Yeraltı dünyasının kuralları ve ittifakları hikayeyi yönlendirir. Wick eski dostlarıyla karşı karşıya gelmek zorunda kalır. Her şehir yeni bir çatışma ve yeni bir hesaplaşma getirir. Film suikastçı ağının nasıl işlediğini gösterir.

The Equalizer 3 (2023)

The Equalizer 3 (2023)

Robert McCall bu kez İtalya’da sakin bir hayat kurmaya çalışır. Ancak kasabayı kontrol eden mafya örgütü insanların hayatını zorlaştırır. McCall duruma müdahale ederek suç örgütüne karşı harekete geçer. Mafya liderleri kasabanın ekonomik gücünü elinde tutar. McCall tek başına bu düzeni değiştirmeye çalışır. Hikaye suç örgütleriyle verilen mücadeleye odaklanır.

Killers of the Flower Moon (2023)

Killers of the Flower Moon (2023)

1920’lerde Oklahoma’da yaşanan gerçek olaylara dayanan bir hikaye anlatılır. Petrol zengini olan Osage halkının üyeleri gizemli şekilde öldürülmeye başlar. Bu cinayetlerin arkasında büyük bir çıkar ağı bulunur. FBI olayı araştırmaya başlar. Araştırma ilerledikçe organize bir suç planı ortaya çıkar. Film açgözlülük ve güç mücadelesini anlatır.

Mob Land (2023)

Mob Land (2023)

Bir banka soygunu küçük bir kasabada büyük bir krize yol açar. Soyguncuların arkasında güçlü bir suç lideri bulunur. Polis olayı çözmeye çalışırken kasabanın dengesi bozulur. Mafya lideri kontrolü elinde tutmaya çalışır. Taraflar arasındaki gerilim giderek büyür. Film suç dünyasının küçük bir toplumu nasıl etkilediğini gösterir.

The Killer (2023)

The Killer (2023)

Profesyonel bir suikastçı başarısız bir görev sonrası hedef haline gelir. Onu ortadan kaldırmak isteyen kişiler harekete geçer. Suikastçı hem kaçmak hem de gerçeği bulmak zorundadır. Yeraltı dünyasında kimseye güvenemez. Her adım yeni bir tehlike yaratır. Film suikastçıların gizli dünyasını anlatır.

The Beekeeper (2024)

The Beekeeper (2024)

Adam Clay geçmişte gizli bir organizasyon için çalışmış eski bir ajandır. Yakınındaki bir kişinin dolandırıcılık nedeniyle hayatını kaybetmesi onu harekete geçirir. Araştırma yaptıkça büyük bir suç ağının varlığını keşfeder. Bu ağ teknoloji ve finans üzerinden insanları hedef alır. Clay suç örgütünü tek tek ortaya çıkarmaya karar verir. Film modern suç dünyasına odaklanır.

Rebel Ridge (2024)

Rebel Ridge (2024)

Eski bir asker küçük bir kasabada adalet ararken yerel polisle karşı karşıya gelir. Kasabada kurulan düzen görünenden çok daha karmaşıktır. Yolsuzluk ve suç bağlantıları yavaş yavaş ortaya çıkar. Ana karakter kendi yöntemleriyle gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Yetkililerin sakladığı gerçekler hikayeyi derinleştirir. Film bireysel mücadele ile sistem arasındaki çatışmayı anlatır.

The Bikeriders (2024)

The Bikeriders (2024)

1960’larda kurulan bir motosiklet kulübünün zamanla suç örgütüne dönüşmesi anlatılır. Başlangıçta arkadaş grubu olan kulüp büyüdükçe farklı kurallarla yönetilmeye başlar. Liderlik mücadelesi grubun iç dengesini değiştirir. Yeni üyelerle birlikte suç faaliyetleri artar. Karakterler sadakat ve güç arasında seçim yapmak zorunda kalır. Film yeraltı dünyasının nasıl oluştuğunu gösterir.

Joker: Folie à Deux (2024)

Joker: Folie à Deux (2024)

Arthur Fleck’in hikayesi bu filmde farklı bir noktaya taşınır. Gotham’da yaşanan olaylar sonrası Joker figürü daha büyük bir sembole dönüşür. Hikayeye Harley Quinn karakteri de dahil olur. İkili arasındaki ilişki suç dünyasında yeni bir kaos yaratır. Toplumdaki öfke ve kaos büyümeye devam eder. Film suçun bireysel bir hikayeden nasıl toplumsal bir olaya dönüşebileceğini gösterir.

Den of Thieves 2: Pantera (2025)

Den of Thieves 2: Pantera (2025)

Dedektif Big Nick bu kez uluslararası bir soygun planının peşine düşer. Avrupa’da gerçekleşmesi planlanan büyük bir banka soygunu hikâyenin merkezindedir. Profesyonel suçlular ayrıntılı bir plan hazırlar. Polis ile suçlular arasındaki takip oyunu giderek büyür. Her iki taraf da strateji geliştirmek zorunda kalır. Film organize suçun küresel boyutunu gösterir.

Havoc (2025)

Havoc (2025)

Bir dedektif, politikacının oğlunun karıştığı bir suç olayını araştırır. Araştırma ilerledikçe şehirdeki suç örgütleriyle bağlantılar ortaya çıkar. Dedektif kendini mafya ve kirli polisler arasında bulur. Olaylar giderek daha tehlikeli hale gelir. Gerçeğe ulaşmak için her şeyi riske atar. Film şehirdeki suç ağını ortaya koyar.

The Alto Knights (2025)

The Alto Knights (2025)

Film New York mafyasının iki önemli lideri arasındaki rekabeti anlatır. İki suç patronu aynı şehirde güç kazanmak ister. İttifaklar ve ihanetler hikayenin yönünü belirler. Şehirdeki diğer suç grupları da bu mücadeleye dahil olur. Liderler kendi imparatorluklarını korumaya çalışır. Hikaye klasik mafya çatışmalarına odaklanır.

Companion (2025)

Companion (2025)

Bir grup insanın dahil olduğu gizemli bir suç planı anlatılır. Karakterler arasındaki ilişkiler zamanla karmaşık hale gelir. Planın arkasındaki gerçek amaç yavaş yavaş ortaya çıkar. Hikaye ilerledikçe güven duygusu sarsılır. Suç dünyasının farklı yüzleri ortaya çıkar. Film psikolojik gerilim ile suç hikayesini bir araya getirir.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
