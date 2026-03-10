onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Film Seti İçin İnşa Edilen 1400 Yıllık Mekke Platosu Ziyarete Kapatıldı!

Film Seti İçin İnşa Edilen 1400 Yıllık Mekke Platosu Ziyarete Kapatıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2026 - 11:35

İstanbul'un dibinde, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde “Sancı: İslamiyet’in Doğuşu” filmi için inşa edilen 1400 yıl öncesinin Mekke şehrine ait plato, zarar görmesi sebebiyle ziyarete kapatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İslamiyet’in ilk yıllarını konu alan “Sancı: İslamiyet’in Doğuşu” adlı sinema filmi için dev bir film platosu kurulmuş, Kabe'nin replikası da yer almıştı.

İslamiyet’in ilk yıllarını konu alan “Sancı: İslamiyet’in Doğuşu” adlı sinema filmi için dev bir film platosu kurulmuş, Kabe'nin replikası da yer almıştı.

Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen platoda, yaklaşık 1400 yıl önceki Mekke’nin şehir dokusu o döneme uygun şekilde tasarlanmıştı.  Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, film platosunun tamamlandığında sadece bir sinema projesine hizmet etmeyeceğini belirterek, “Bu proje Çayırova’nın kültürel vizyonunu güçlendirecek ve ülkemizin sinema gücünü dünyaya taşıyacak önemli bir adım olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Ziyaretçi akınına uğrayan film platosu ziyarete kapatıldı.

Ziyaretçi akınına uğrayan film platosu ziyarete kapatıldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Vatandaşlarımızın bu projeye sahip çıkması, milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığın bir göstergesidir. Şimdi ise platomuzu asıl işlevine, yani kaliteli yapımların üretileceği bir film setine dönüştürme vaktidir.” açıklamasında bulunarak platonun ziyarete kapandığını açıkladı. Platonun ziyaretler sırasında zarar gördüğü iddia edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın