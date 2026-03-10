onedio
Keremcem’in Kırmızı Dolaplı Mutfağı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Keremcem'in Kırmızı Dolaplı Mutfağı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
10.03.2026 - 11:52

2000’li yılların popüler pop yıldızlarından Keremcem bu kez şarkılarıyla değil, evinden yaptığı bir paylaşımla gündemde. Ünlü ismin kırmızı dolaplarla dekore edilmiş mutfağı sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılar yorum yapmadan duramadı.

2000’li yılların ortasında çıkardığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Keremcem, özellikle “Berbat”, “Küçük Bir Aşk Masalı”, “Nerelere Gideyim” ve “Aşk Bitti” gibi parçalarıyla hafızalara kazındı.

2000’li yılların ortasında çıkardığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Keremcem, özellikle “Berbat”, “Küçük Bir Aşk Masalı”, “Nerelere Gideyim” ve “Aşk Bitti” gibi parçalarıyla hafızalara kazındı.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk projeleriyle de adından söz ettiren Keremcem, yıllar içinde birçok dizi ve projede yer aldı. Son olarak televizyon ekranlarının en çok konuşulan yarışmalarından Survivor’a katılmasıyla yeniden gündeme gelen ünlü isim, yarışmadaki performansıyla da dikkat çekmişti.

Keremcem bu kez müzik ya da televizyon projeleriyle değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü ismin evinden paylaştığı görüntülerde kırmızı dolaplarla dekore edilmiş mutfağı dikkat çekti. Mutfak kısa sürede sosyal medyada konuşulurken, kullanıcılardan yorum gecikmedi.

