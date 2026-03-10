Keremcem’in Kırmızı Dolaplı Mutfağı Sosyal Medyada Gündem Oldu!
2000’li yılların popüler pop yıldızlarından Keremcem bu kez şarkılarıyla değil, evinden yaptığı bir paylaşımla gündemde. Ünlü ismin kırmızı dolaplarla dekore edilmiş mutfağı sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılar yorum yapmadan duramadı.
2000’li yılların ortasında çıkardığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Keremcem, özellikle “Berbat”, “Küçük Bir Aşk Masalı”, “Nerelere Gideyim” ve “Aşk Bitti” gibi parçalarıyla hafızalara kazındı.
Keremcem bu kez müzik ya da televizyon projeleriyle değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
