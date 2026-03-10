Kahve Tercihlerine Göre Sen Ne Kadar Tatlı Bir İnsansın?
Kahve seçimin aslında sandığından çok daha fazla şey söylüyor olabilir. Şekersiz mi içiyorsun, ya da 'Süt olmadan asla!' diyenlerden misin? Bu testte kahve tercihlerine göre ne kadar tatlı bir insan olduğunu söylüyoruz. Hazırsan başlayalım! 👇
1. Sabah kahveni nasıl içersin?
2. Çalışırken içeceğin kahve hangisi olur?
3. Film izlerken elinde hangi kahve olsun istersin?
4. Peki, yazın en çok tükettiğin kahve hangisi?
5. Arkadaşlarınla kahve içmek için buluştun, ilk tercihin hangisi olur?
6. Sence, tatlıyla en iyi giden kahve hangisi?
7. Söyle bakalım, kahvede şeker oranı nasıl olmalı?
8. Evde kahve yapacaksın diyelim, hangisini hazırlarsın?
9. Uzun bir sohbette hangi kahve sana eşlik etsin istersin?
Filtre kahve kadar tatlısın! 🙄
Senin, insanın içini ısıtan bir tatlılığın var!
Sende bambaşka bir tatlılık var!
