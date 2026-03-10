onedio
Kahve Tercihlerine Göre Sen Ne Kadar Tatlı Bir İnsansın?

Kahve Tercihlerine Göre Sen Ne Kadar Tatlı Bir İnsansın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
10.03.2026 - 12:24

Kahve seçimin aslında sandığından çok daha fazla şey söylüyor olabilir. Şekersiz mi içiyorsun, ya da 'Süt olmadan asla!' diyenlerden misin? Bu testte kahve tercihlerine göre ne kadar tatlı bir insan olduğunu söylüyoruz. Hazırsan başlayalım! 👇

1. Sabah kahveni nasıl içersin?

2. Çalışırken içeceğin kahve hangisi olur?

3. Film izlerken elinde hangi kahve olsun istersin?

4. Peki, yazın en çok tükettiğin kahve hangisi?

5. Arkadaşlarınla kahve içmek için buluştun, ilk tercihin hangisi olur?

6. Sence, tatlıyla en iyi giden kahve hangisi?

7. Söyle bakalım, kahvede şeker oranı nasıl olmalı?

8. Evde kahve yapacaksın diyelim, hangisini hazırlarsın?

9. Uzun bir sohbette hangi kahve sana eşlik etsin istersin?

Filtre kahve kadar tatlısın! 🙄

Senin kahve tercihin genelde Americano ya da sade filtre oluyor. Tatlı kahveler pek sana göre değil. Sade ve sert tatlardan hoşlanıyorsun. Bu da seni ancak bir filtre kahve kadar tatlı yapıyor... Tatlılığın abartılı değil, doğal! Senin yanında insanlar kendini rahat hissediyor. Kahve tercihin gibi karakterin de temiz, net ve güven verici. Kısacası sen dozunda bir tatlılığa sahipsin!

Senin, insanın içini ısıtan bir tatlılığın var!

Latte, cappuccino, ya da iced latte gibi sütlü kahveler favorinse, senin kalbin de yumuşacık demektir. Ortam gerildiğinde yumuşatan taraf genelde sen olur, insanları anlamaya çalışır, onlarla empati kurarsın. Tatlılığın da kahve seçimlerin gibi sıcak ve samimi! Bu yüzden kahvede sertlik yerine dengeli bir tat arıyorsun. Senin pozitif bir enerjin var ve insanlar senin yanında kendini güvende hissediyor. Senin tatlılığın tam kıvamında!

Sende bambaşka bir tatlılık var!

Karamelli latte, vanilyalı cappuccino, iced caramel latte ya da mocha gibi aromalı kahveler seviyorsan, evet sen tatlılığını gizlemeyenlerdensin! Hayatta da düz tatlar seni kesmiyor. Sen aroma seviyorsun ve küçük tatlardan keyif alıyorsun. Kahve senin için sadece kafein almak değil, bambaşka bir deneyim! Evde bile farklı sıcak ve soğuk kahveler denemek isteyecek kadar heveslisin. Bu yüzden farklı kahve çeşitlerini tek dokunuşla hazırlayabilen, aromayı ortaya çıkaran Philips Café Aromis tam sana göre!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
