Kahve Tercihlerine Göre Sen Ne Kadar Tatlı Bir İnsansın?

Senin kahve tercihin genelde Americano ya da sade filtre oluyor. Tatlı kahveler pek sana göre değil. Sade ve sert tatlardan hoşlanıyorsun. Bu da seni ancak bir filtre kahve kadar tatlı yapıyor... Tatlılığın abartılı değil, doğal! Senin yanında insanlar kendini rahat hissediyor. Kahve tercihin gibi karakterin de temiz, net ve güven verici. Kısacası sen dozunda bir tatlılığa sahipsin!