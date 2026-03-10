onedio
Hakan Sabancı'nın Tatil Paylaşımları Yeni Aşk İddiası Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
10.03.2026 - 12:53

Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Sabancı, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla magazin gündemine geldi. Daha önce oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle sık sık konuşulan Sabancı’nın adı, son günlerde sosyal medyada “Xumar” isimli kullanıcıyla anılmaya başladı. İkilinin aynı dönemde yaptıkları benzer lokasyon paylaşımları dikkat çekerken, ortaya atılan aşk iddiası kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Son günlerde Hakan Sabancı’nın adı yeni bir aşk iddiasıyla yeniden magazin gündemine geldi.

Sabancı’nın daha önce uzun süre ilişki yaşadığı Hande Erçel ile ayrılmasının ardından özel hayatı yeniden mercek altına alınmıştı. Son günlerde ortaya atılan iddialara göre Sabancı’nın Norveç’te Xumaritta adlı bir kadınla birlikte olduğu konuşuluyor.

Bu söylentilerin çıkış noktası ise ikilinin sosyal medya paylaşımları oldu. Yağmur Çevik'in iddiasına göre, aynı tarihlerde Norveç’ten benzer lokasyonlarda fotoğraf ve hikaye paylaşmaları, takipçilerin dikkatini çekti ve “birlikte tatildeler” yorumlarına yol açtı.

Sabancı’nın 15 Şubat’ta Xumar’ı takibe alması da iddiaları güçlendiren detaylardan biri olarak yorumlandı.

Aşk iddiaları yayılınca Xumar’ın Instagram hesabını gizliye alması da dikkat çekti. Ancak şu ana kadar iki taraftan da ilişkiyi doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi.

