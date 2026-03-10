Hakan Sabancı'nın Tatil Paylaşımları Yeni Aşk İddiası Çıkardı!
Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Sabancı, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla magazin gündemine geldi. Daha önce oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle sık sık konuşulan Sabancı’nın adı, son günlerde sosyal medyada “Xumar” isimli kullanıcıyla anılmaya başladı. İkilinin aynı dönemde yaptıkları benzer lokasyon paylaşımları dikkat çekerken, ortaya atılan aşk iddiası kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Son günlerde Hakan Sabancı’nın adı yeni bir aşk iddiasıyla yeniden magazin gündemine geldi.
Sabancı’nın 15 Şubat’ta Xumar’ı takibe alması da iddiaları güçlendiren detaylardan biri olarak yorumlandı.
