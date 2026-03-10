onedio
Hastaneye Kaldırılan Zafer Ergin’in Arka Sokaklar Setindeki Görüntüleri Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
10.03.2026 - 09:31

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’da yıllardır “Rıza Baba” karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, sağlık durumuyla gündeme gelmişti. Sevenlerini endişelendiren iddiaların ardından usta oyuncunun setten çekilen görüntüsü sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar’da yıllardır canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu Zafer Ergin, sağlık durumuyla gündeme geldi.

Zafer Ergin, son günlerde sağlık durumuyla gündeme geldi. 80’li yaşlarına rağmen set temposunu hiç bırakmayan deneyimli oyuncunun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı haberi kısa sürede gündeme yerleşti.

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili en net açıklama ise eşi Binnaz Ergin’den geldi. Binnaz Ergin, sosyal medyada yayılan “pıhtı attı” iddialarının aksine Zafer Ergin’in vücudunun susuz kalması ve enfeksiyon değerlerinin yükselmesi nedeniyle hastanede kontrol altına alındığını açıkladı. “Vücudu susuz kalmış, enfeksiyon değerleri de yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı hastanedeyiz” diyen Ergin, usta oyuncunun kısa süre içinde toparlanarak yeniden sete döneceğini de söyledi.

Detaylardan bahsettik:

Hakkında çıkan sağlık sorunu iddialarının ardından usta oyuncu Zafer Ergin’in sette çekilen görüntüsü yeniden gündem oldu.

Zafer Ergin'in birkaç gün içinde Arka Sokaklar setine dönmesi bekleniyor.

