Hastaneye Kaldırılan Zafer Ergin’in Arka Sokaklar Setindeki Görüntüleri Dikkat Çekti!
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’da yıllardır “Rıza Baba” karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, sağlık durumuyla gündeme gelmişti. Sevenlerini endişelendiren iddiaların ardından usta oyuncunun setten çekilen görüntüsü sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar’da yıllardır canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu Zafer Ergin, sağlık durumuyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakkında çıkan sağlık sorunu iddialarının ardından usta oyuncu Zafer Ergin’in sette çekilen görüntüsü yeniden gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın