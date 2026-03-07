Murat Dalkılıç 13. Ameliyat Sonrası Burnunun Son Halini Paylaştı
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, son dönemde sahne performanslarından çok yaşadığı sağlık süreciyle gündemde. Yıllardır müzik dünyasında üretkenliği ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, doğuştan gelen burun kemiği problemi nedeniyle defalarca ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde 13. kez ameliyat masasına yatan Dalkılıç, operasyonun ardından iyileşme sürecini takipçileriyle paylaşmıştı. Şimdi ise ünlü şarkıcı, ameliyat sonrası bandajların çıkarıldığı son halini sosyal medya hesabından yayınlayarak yeniden gündeme geldi. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
Pop müziğin güçlü seslerinden Murat Dalkılıç, kariyeri boyunca çıkardığı “Kasaba”, “Bir Hayli”, “Derine”, “Kırk Yılda Bir Gibisin” gibi hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.
Bugün ise ünlü şarkıcı, ameliyat sonrası bandajların çıkarıldığı ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
