Murat Dalkılıç 13. Ameliyat Sonrası Burnunun Son Halini Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
07.03.2026 - 09:37

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, son dönemde sahne performanslarından çok yaşadığı sağlık süreciyle gündemde. Yıllardır müzik dünyasında üretkenliği ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, doğuştan gelen burun kemiği problemi nedeniyle defalarca ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde 13. kez ameliyat masasına yatan Dalkılıç, operasyonun ardından iyileşme sürecini takipçileriyle paylaşmıştı. Şimdi ise ünlü şarkıcı, ameliyat sonrası bandajların çıkarıldığı son halini sosyal medya hesabından yayınlayarak yeniden gündeme geldi. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Pop müziğin güçlü seslerinden Murat Dalkılıç, kariyeri boyunca çıkardığı “Kasaba”, “Bir Hayli”, “Derine”, “Kırk Yılda Bir Gibisin” gibi hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Sahnedeki enerjisi ve üretkenliğiyle tanınan ünlü şarkıcı, bir yandan müzik çalışmalarına devam ederken bir yandan da yıllardır devam eden sağlık problemiyle mücadele ediyor.

Dalkılıç daha önce yaptığı açıklamalarda, doğuştan burnundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi nedeniyle nefes almakta zorlandığını ve bu sebeple defalarca ameliyat geçirmek zorunda kaldığını anlatmıştı. Uzun süredir devam eden bu süreçte toplam 12 kez ameliyat olan sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir kez daha bıçak altına yatarak 13. operasyonunu geçirdiğini duyurmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Bugün ise ünlü şarkıcı, ameliyat sonrası bandajların çıkarıldığı ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Dalkılıç paylaşımında, “Bandajlar çıktı. Anlamayanlar için İspanyolca yazmış şair; Los campeones no cuentan, se mantiene vivo!(Şampiyonlar sayılmaz, önemli olan hayatta kalması)” notunu düşerek süreci esprili bir dille yorumladı.

Ünlü şarkıcının ameliyat sonrası son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları da yorumlarda geçmiş olsun dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
