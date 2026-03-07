Murat Dalkılıç 13. Ameliyat Sonrası Burnunun Son Halini Paylaştı

Sahnedeki enerjisi ve üretkenliğiyle tanınan ünlü şarkıcı, bir yandan müzik çalışmalarına devam ederken bir yandan da yıllardır devam eden sağlık problemiyle mücadele ediyor.

Dalkılıç daha önce yaptığı açıklamalarda, doğuştan burnundaki kemiklerin dışa doğru yönelmesi nedeniyle nefes almakta zorlandığını ve bu sebeple defalarca ameliyat geçirmek zorunda kaldığını anlatmıştı. Uzun süredir devam eden bu süreçte toplam 12 kez ameliyat olan sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir kez daha bıçak altına yatarak 13. operasyonunu geçirdiğini duyurmuştu.