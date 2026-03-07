Ankara, İzmir ve Eskişehir’de Bu Hafta İzlenebilecek Filmler ve Tiyatro Oyunları

Cahim 2

18 yaşına giren Defne’nin davranışları aniden değişmeye başlar ve ailesi daha önce hiç görmedikleri tuhaf belirtilerle karşı karşıya kalır. Annesi Kader, kızının iyileşebilmesi için nörolog Nihat Karahan’dan yardım ister. Ancak doktor kısa sürede olayın sıradan bir sağlık problemi olmadığını fark eder. Yapılan araştırmalar Defne’nin geçmişe uzanan karanlık bir olayın merkezinde olduğunu ortaya çıkarır.

Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Doğukan Mısır

Oyuncular: Ali Murat Özgen, Sultan Köroğlu Kılıç, Irmak Şeker

Savaş Üstüne Savaş

Eski bir devrimci olan Bob, yıllardır paranoyası nedeniyle kızı Willa ile birlikte medeniyetten uzak bir hayat yaşamaktadır. Geçmişini geride bıraktığını düşünse de eski düşmanı yıllar sonra yeniden ortaya çıkar. Üstelik kızının kaybolması Bob’u geçmişteki kararlarıyla yüzleşmek zorunda bırakır. Kızını bulabilmek için tehlikeli bir mücadeleye girişir.

Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

Tür: Aksiyon, Dram, Komedi

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti

Dikkat: Kıyamet!

Yıllar önce askeri bir tesiste saklanan son derece tehlikeli bir mikroorganizma, uzun süre kapalı kaldığı yerden kaçmanın bir yolunu bulur. Hızla yayılma potansiyeline sahip olan bu organizma insanlık için büyük bir tehdit oluşturur. Emekli bir biyoterörizm ajanı ve tesiste çalışan iki kişi bu felaketi durdurmak için harekete geçer. Zamana karşı başlayan mücadele giderek daha da tehlikeli bir hal alır.

Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Korku

Yönetmen: Jonny Campbell

Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Senden Geriye Kalan

Kenna Rowan, beş yıl hapis yattıktan sonra küçük kızını yeniden görebilmek umuduyla memleketine döner. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden çevresindeki insanlar ona güvenmemektedir. Kızıyla bağ kurmaya çalışırken sürekli reddedilme ve önyargıyla karşılaşır. Hayatındaki tek destek ise yerel bir barın sahibi olan Ledger Ward olur.

Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Vanessa Caswill

Oyuncular: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow

Deccal 3

Issız bir dağ evinde bakıcılık yapan Deniz, koruması için bırakılan küçük Ateş’in sıradan bir çocuk olmadığını kısa sürede fark eder. Evde giderek artan tuhaf olaylar ve gizemli işaretler Deniz’i büyük bir korkunun içine sürükler. Çevrede kaybolan çocuklar ve karanlık ayin söylentileri olayların daha büyük bir tehdide işaret ettiğini gösterir. Deniz, gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken kendisini tehlikenin tam ortasında bulur.

Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: İlayda Mine Çopur, Buket Dereoğlu, Cem Cücenoğlu

Die'ced: Reloaded

1987 Cadılar Bayramı gecesinde Seattle’da korkunç olaylar yaşanır. Yakalandığı düşünülen Benny adlı seri katil yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçmayı başarır. Korkuluk kılığına girerek banliyölerde yeniden ortaya çıkan katil, şehirde kanlı bir iz bırakmaya başlar. Ancak asıl hedefinin geçmişiyle bağlantılı gizemli bir genç kadın olduğu anlaşılır.

Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Jeremy Rudd

Oyuncular: Eden Campbell, Jason Brooks, Nigel Vonas

Şarkıcı Balina

Genç kambur balina Vincent, son balina şarkıcısının oğludur ancak kendi şarkısının yeterince güçlü olmadığını düşünür. Anne ve babasının kaybından sonra büyük bir sorumluluğun altında kalır. Okyanusları tehdit eden büyük bir tehlike ortaya çıktığında Vincent korkularıyla yüzleşmek ve kendi şarkısını bulmak zorunda kalır.

Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Reza Memari

Oyuncular: Flemming Stein, Philipp Reinheimer, Laura Pfister

Dino Ailesi

Bir paleontoloji müzesini kurtarmaya çalışan doktor bir baba ve ailesi beklenmedik bir maceranın içine sürüklenir. Gizli bir portal aracılığıyla tarih öncesi dünyaya geçtiklerinde dinozorlarla dolu tehlikeli bir ortamda hayatta kalmaya çalışırlar. Bu zorlu macera aileyi hem geçmişle hem de birbirleriyle yüzleştirir.

Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

Tür: Aile, Animasyon, Macera

Yönetmen: Maya Turkina, Maksim Volkov

Oyuncular: Roman Kurtsyn, Sergey Garmash, Timur Rodrigez

Solo Mio

Matt, hayatının en önemli gününde nişanlısı tarafından nikah masasında terk edilir. Tüm planları altüst olsa da hazırladığı balayına tek başına gitmeye karar verir. İtalya’ya yaptığı bu yolculuk onun için beklenmedik bir keşfe dönüşür. Yeni insanlarla tanıştıkça ve farklı deneyimler yaşadıkça hayata bakışı değişmeye başlar.