Ankara, İzmir ve Eskişehir'de Bu Hafta İzlenebilecek Filmler ve Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.03.2026 - 10:39 Son Güncelleme: 07.03.2026 - 10:49

9-15 Mart haftasında Ankara, İzmir ve Eskişehir’de kültür sanat takvimi oldukça hareketli. Tiyatro sahnelerinde farklı türlerde oyunlar izleyiciyle buluşuyor. Stand up gösterileri ve doğaçlama performanslar da programda yer alıyor. Sinema salonlarında ise yeni vizyona giren filmler dikkat çekiyor. 

İşte bu hafta şehirlerde izlenebilecek etkinlikler!

9-15 Mart Haftası Ankara, İzmir ve Eskişehir'de İzleyebileceğiniz Filmler

9-15 Mart Haftası Ankara, İzmir ve Eskişehir’de İzleyebileceğiniz Filmler

Cahim 2

18 yaşına giren Defne’nin davranışları aniden değişmeye başlar ve ailesi daha önce hiç görmedikleri tuhaf belirtilerle karşı karşıya kalır. Annesi Kader, kızının iyileşebilmesi için nörolog Nihat Karahan’dan yardım ister. Ancak doktor kısa sürede olayın sıradan bir sağlık problemi olmadığını fark eder. Yapılan araştırmalar Defne’nin geçmişe uzanan karanlık bir olayın merkezinde olduğunu ortaya çıkarır.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Doğukan Mısır

  • Oyuncular: Ali Murat Özgen, Sultan Köroğlu Kılıç, Irmak Şeker

Savaş Üstüne Savaş

Eski bir devrimci olan Bob, yıllardır paranoyası nedeniyle kızı Willa ile birlikte medeniyetten uzak bir hayat yaşamaktadır. Geçmişini geride bıraktığını düşünse de eski düşmanı yıllar sonra yeniden ortaya çıkar. Üstelik kızının kaybolması Bob’u geçmişteki kararlarıyla yüzleşmek zorunda bırakır. Kızını bulabilmek için tehlikeli bir mücadeleye girişir.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Aksiyon, Dram, Komedi

  • Yönetmen: Paul Thomas Anderson

  • Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti

Dikkat: Kıyamet!

Yıllar önce askeri bir tesiste saklanan son derece tehlikeli bir mikroorganizma, uzun süre kapalı kaldığı yerden kaçmanın bir yolunu bulur. Hızla yayılma potansiyeline sahip olan bu organizma insanlık için büyük bir tehdit oluşturur. Emekli bir biyoterörizm ajanı ve tesiste çalışan iki kişi bu felaketi durdurmak için harekete geçer. Zamana karşı başlayan mücadele giderek daha da tehlikeli bir hal alır.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Korku

  • Yönetmen: Jonny Campbell

  • Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Senden Geriye Kalan

Kenna Rowan, beş yıl hapis yattıktan sonra küçük kızını yeniden görebilmek umuduyla memleketine döner. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden çevresindeki insanlar ona güvenmemektedir. Kızıyla bağ kurmaya çalışırken sürekli reddedilme ve önyargıyla karşılaşır. Hayatındaki tek destek ise yerel bir barın sahibi olan Ledger Ward olur.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Dram, Romantik

  • Yönetmen: Vanessa Caswill

  • Oyuncular: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow

Deccal 3

Issız bir dağ evinde bakıcılık yapan Deniz, koruması için bırakılan küçük Ateş’in sıradan bir çocuk olmadığını kısa sürede fark eder. Evde giderek artan tuhaf olaylar ve gizemli işaretler Deniz’i büyük bir korkunun içine sürükler. Çevrede kaybolan çocuklar ve karanlık ayin söylentileri olayların daha büyük bir tehdide işaret ettiğini gösterir. Deniz, gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken kendisini tehlikenin tam ortasında bulur.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Özgür Bakar

  • Oyuncular: İlayda Mine Çopur, Buket Dereoğlu, Cem Cücenoğlu

Die'ced: Reloaded

1987 Cadılar Bayramı gecesinde Seattle’da korkunç olaylar yaşanır. Yakalandığı düşünülen Benny adlı seri katil yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçmayı başarır. Korkuluk kılığına girerek banliyölerde yeniden ortaya çıkan katil, şehirde kanlı bir iz bırakmaya başlar. Ancak asıl hedefinin geçmişiyle bağlantılı gizemli bir genç kadın olduğu anlaşılır.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Jeremy Rudd

  • Oyuncular: Eden Campbell, Jason Brooks, Nigel Vonas

Şarkıcı Balina

Genç kambur balina Vincent, son balina şarkıcısının oğludur ancak kendi şarkısının yeterince güçlü olmadığını düşünür. Anne ve babasının kaybından sonra büyük bir sorumluluğun altında kalır. Okyanusları tehdit eden büyük bir tehlike ortaya çıktığında Vincent korkularıyla yüzleşmek ve kendi şarkısını bulmak zorunda kalır.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Reza Memari

  • Oyuncular: Flemming Stein, Philipp Reinheimer, Laura Pfister

Dino Ailesi

Bir paleontoloji müzesini kurtarmaya çalışan doktor bir baba ve ailesi beklenmedik bir maceranın içine sürüklenir. Gizli bir portal aracılığıyla tarih öncesi dünyaya geçtiklerinde dinozorlarla dolu tehlikeli bir ortamda hayatta kalmaya çalışırlar. Bu zorlu macera aileyi hem geçmişle hem de birbirleriyle yüzleştirir.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Aile, Animasyon, Macera

  • Yönetmen: Maya Turkina, Maksim Volkov

  • Oyuncular: Roman Kurtsyn, Sergey Garmash, Timur Rodrigez

Solo Mio

Matt, hayatının en önemli gününde nişanlısı tarafından nikah masasında terk edilir. Tüm planları altüst olsa da hazırladığı balayına tek başına gitmeye karar verir. İtalya’ya yaptığı bu yolculuk onun için beklenmedik bir keşfe dönüşür. Yeni insanlarla tanıştıkça ve farklı deneyimler yaşadıkça hayata bakışı değişmeye başlar.

  • Vizyon tarihi: 13 Mart 2026

  • Tür: Komedi, Romantik

  • Yönetmen: Dan Kinnane, Charles Francis Kinnane

  • Oyuncular: Kevin James, Alyson Hannigan, Nicole Grimaudo

Etekler ve Pantolonlar

Yıllardır görüşmeyen iki eski okul arkadaşı Nurcan ve Aysel, beklenmedik bir ziyaretle yeniden bir araya gelir. Nurcan eşinin kendisini aldattığını öğrenince Aysel’den yardım ister ve ikili bu süreçte kendi evliliklerini ve hayatlarını sorgulamaya başlar. Geçmişleriyle yüzleşen iki kadın, aslında istedikleri hayatı yaşayıp yaşamadıklarını sorgular.

  • Tarih: 11 Mart

  • Mekan: Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

7 Kocalı Hürmüz

Türk komedi geleneğinin klasik hikâyelerinden biri olan oyun, aynı anda birden fazla evlilik yürüten Hürmüz’ün karmaşık hayatını anlatıyor. Kalbini kaptırdığı doktorun hayatına girmesiyle işler daha da karışır. Dans ve müzikle zenginleşen oyun, eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 13 Mart

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Begüm Topçu Turay, Cantuğ Turay, Ali Dalkılıç, Volkan Özdemir, Berkem Binbaşıoğlu, Ahmet Emin Ünal

  • Süre: 140 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Fani But Funny

Bekir Develi’nin sahnelediği bu stand-up gösterisi, günlük hayatta yaşanan çelişkileri ve komik durumları mizahi bir dille anlatıyor. Muhafazakâr yaşam tarzının içindeki eğlenceli anlar ve ikilemler seyirciyle paylaşılıyor.

  • Tarih: 12 Mart

  • Mekan: ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Bekir Develi

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Pembe Pırlantalar

İki kuyumcu ortağın hayatı, çapkın olan ortağın arkadaşının kimliğini kullanarak yaşadığı maceralar yüzünden karışır. Yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik olaylar kahkaha dolu bir hikâyeye dönüşür.

  • Tarih: 10-11 Mart

  • Mekan: Ve Sahne Panora, Etimesgut Bld Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Lemi Filozof, Sena Kaya, Billur Yazgan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Plastik Aşklar

Oya Başar ve Begüm Birgören’in sahnede buluştuğu oyun, modern ilişkilerdeki yapaylıkları ve aşkın değişen yüzünü mizahi bir dille ele alıyor. Farklı hayatlar yaşayan iki kadının karşılaşmasıyla hikâye eğlenceli bir yolculuğa dönüşür.

  • Tarih: 15 Mart

  • Mekan: MEB Şura Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Oya Başar, Begüm Birgören

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 7+

Şebbaz

Gölge oyunu geleneğinden ilham alan Şebbaz, sahnede ışık, gölge ve oyunculuğu bir araya getiren farklı bir tiyatro deneyimi sunuyor. Geçmişten gelen sırlar ve bir Karagöz gösterisi sırasında yaşanan olaylar iki eski dostu tehlikeli bir kaçışın içine sürükler.

  • Tarih: 15 Mart

  • Mekan: Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Aytek Önal

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

İte Kaka

Gerçek turne hikâyelerinden ilham alan iki kişilik komedi oyunu, tiyatro sahnesinde yaşanan komik anıları ve skeçleri anlatıyor. Seyirciyle kurulan interaktif sahneler gösteriyi daha eğlenceli hale getiriyor.

  • Tarih: 10 Mart

  • Mekan: Çankaya Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Kirli Sepeti

Üç oyuncu sahnede kendi hayatlarından komik ve tuhaf anıları anlatıyor. Gerçek hikâyelerden oluşan bu gösteri, seyirciyi kahkahalarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 12 Mart

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet KSM Genco Erkal Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan

Hamlet

Shakespeare’in klasik eseri Hamlet, ihanet ve güç mücadelesi içinde kalan bir prensin hikâyesini anlatır. Babasının ölümünün ardındaki gerçeği arayan Hamlet, saray entrikalarının ortasında kalır.

  • Tarih: 15 Mart

  • Mekan: Etimesgut Bld Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Erselcan Tokdemir

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü

Dario Fo’nun klasik eseri, gerçek bir olaydan ilham alan kara mizah dolu bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Polis merkezinde yaşanan sorgu süreci absürt ve eleştirel bir komediye dönüşür.

  • Tarih: 13 Mart

  • Mekan: Ankara Sanat Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Yıldırım Şimşek, Hazal Pekgöz, Boray İsabetli, Mehmet Ulusoy, Çağlar Deniz, Mahir İpek

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Seyfi Bey

Huysuz Virjin karakteriyle Türkiye eğlence hayatında iz bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun sahne arkasındaki dünyasına odaklanan oyun, bir ikonun yalnızlığını ve sanat yolculuğunu anlatıyor. 2007 yılında bir kış gecesinde kuliste geçen hikâye, geçmişin hatıralarıyla bugünün kırılganlığını bir araya getiriyor.

  • Tarih: 11-12 Mart

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Kabare

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Alevli Günler

Çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin ölümle yüzleşmesiyle bambaşka bir yöne savrulur. İnançlar, dostluk, sistem ve toplumsal baskılar arasında kalan karakterler, trajikomik olaylarla sınanır. Oyun, güldürürken düşündüren bir anlatıyla ilerliyor.

  • Tarih: 9-10 Mart

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena, Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Aşk Listesi

Hayalindeki insanın tüm özelliklerini yazsan gerçekten karşına çıkınca onun doğru kişi olduğuna inanır mıydın sorusuyla başlayan oyun, ilişkiler üzerine eğlenceli bir hikâye kuruyor. İki yakın arkadaşın hayatı, yazılan bir listenin ardından beklenmedik biçimde değişiyor. 

  • Tarih: 15 Mart

  • Mekan: Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak, Yosi Mizrahi

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Veda Yemeği

İlişkiler, dostluklar ve sosyal maskeler üzerine kurulan oyun, artık paylaşacak pek şeyi kalmamış insanların arasında geçen hesaplaşmaları sahneye taşıyor. Komik olduğu kadar duygusal bir yere de basan hikâye, günlük hayatta sürdürdüğümüz alışkanlıkları ve zoraki ilişkileri sorgulatıyor.

  • Tarih: 12 Mart

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Kara komedi

  • Oyuncular: İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Okan Çabalar Stand Up

Okan Çabalar, televizyon ve skeç dünyasında sevilen tiplemelerini sahnedeki mizah diliyle birleştiriyor. 

  • Tarih: 11 Mart

  • Mekan: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Okan Çabalar

  • Süre: —

  • Yaş sınırı: —

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Anadolu’yu dolaşan bir çadır tiyatrosunda geçen hikâye, aşkı, kıskançlığı ve sahne arkasındaki karmaşayı müzikli bir anlatımla sahneye taşıyor. Kumpanyanın gözde assolisti gidince her şey altüst olur ve bu kez kulisteki dengeler değişir. Eğlenceli yapısı ve kalabalık kadrosuyla canlı bir sahne atmosferi kuruyor.

  • Tarih: 7-8-13-14-15 Mart

  • Mekan: Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Özer Kaya, Arif Yıldırım, İpek Apaydın, Banu Kezel, Mahir Taşpulat, Hande Ülgentay, Gamze Aksoy, Yahya Demir

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Kanlı Kabare

12 Eylül sonrası Almanya’ya göç eden Aysel’in yıllar sonra Türkiye’ye dönüşüyle başlayan hikâye, bir meyhane etrafında düğümlenen ilişkileri anlatıyor. Aldatma, para, hayal kırıklıkları ve geçmişin yükü, müzikli bir anlatının içinde giderek daha karmaşık bir hale geliyor. 

  • Tarih: 11 Mart

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Müzikli anlatı, Kabare

  • Oyuncular: Derya Alabora, Sema Moritz, Nurhan Özenen, Nazlı Kurbal, Okan Bayülgen, Ferdi Taşkın

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Kaçaklar

Birbirinden çok farklı iki kadının yolları beklenmedik bir anda kesişir. Biri yetmişlerinde ama hâlâ genç bir ruh taşıyan Claude, diğeri ise kırklı yaşlarında hayatın yükünü sırtlamış Margot’dur. 

  • Tarih: 7-13-14 Mart

  • Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi, DT Urla AKM Sahnesi

  • Tür: Büyük oyunu

  • Oyuncular: Hülya Savaş, Hande Gürler Kılıç

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Oyun Oyun İçinde

Şarkı, dans ve sürprizlerle ilerleyen bu sahne yapımı, tiyatronun kendi dünyasını yine tiyatronun içinden anlatıyor. Sahne arkasındaki karakterler ve oyun kurma hali, eğlenceli bir kurguyla izleyiciye sunuluyor. Tempolu yapısı ve kalabalık sahne diliyle dikkat çekiyor.

  • Tarih: 10-11-12-13-14 Mart

  • Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

  • Tür: Büyük oyunu

  • Oyuncular: Umut Kolburan, Muhammed Taşdemir, S. Akın Kurt, Tufan Pehlivan, Mesure Süleyman Durmazer, Deniz Taylan Tombul

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Kaç Para Bi Fön

Modern ilişkilerin kusursuz görünme çabasını mizah üzerinden anlatan oyun, iki karakteri bir evin içinde baş başa bırakıyor. Dışarıdan parlak görünen ilişkinin içinde birikenler, zamanla ortaya dökülmeye başlıyor. 

  • Tarih: 10 Mart

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Pelin Karahan, Tuna Kırlı

  • Süre: —

  • Yaş sınırı: —

Kendime Kıyamam

Evlilik karşıtı bir nikâh memurunun ailesiyle yaşadığı sürprizli olaylar, oyunun merkezini oluşturuyor. Kadın erkek ilişkileri, evlilik ve özel hayatın karmaşıklığı mizahi bir dille ele alınıyor. Tempolu yapısıyla kahkaha odaklı bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 13-14-15 Mart

  • Mekan: Opera Binası - Sanat ve Kültür Sarayı

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Korel Cezayirli, Çiğdem Altuğ, Başak Boran Oksal, Serkan Sezgin, Sinan Aktezcan, İsa Can Dinç, Birsu Metin, Emel Alnady, Onur Birgi, Yağmur Sena Kayar

  • Süre: 135 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Anlatanadam

Videolarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Anlatanadam, bu kez sahnede günlük hayatın içinden hikâyeler anlatıyor. Aile meselelerinden ilişkilere, sağlık takıntılarından tuhaf deneyimlere uzanan anlatı, stand up temposuyla ilerliyor. Samimi ve rahat bir sahne dili var.

  • Tarih: 13 Mart

  • Mekan: Metin Sürel Kültür ve Sanat Merkezi

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Anlatanadam

  • Süre: 90 dakika

Kim Tiyatro Ekibi İnteraktif Doğaçlama Gösterisi

Seyircinin yönlendirmeleriyle şekillenen bu doğaçlama gösteri, her temsilin farklı bir deneyime dönüşmesini sağlıyor. Sahneye çıkan ekip, anlık tepkiler ve interaktif oyunlarla tempoyu sürekli canlı tutuyor. Eğlence odaklı ve hareketli bir akşam vadediyor.

  • Tarih: 13 Mart

  • Mekan: Kim Sahne

  • Tür: Doğaçlama Tiyatro

  • Oyuncular: Gizem Şahingil, Hakkı Tokatlı, Mücahit Akgün, Nisa Sümran Bican, Mehmet Emin Büyükbayram, Ozan Yarlıgan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Diyalektik Tiyatro Ekibi Doğaçlama Gösterisi

İnteraktif yapısıyla öne çıkan gösteri, seyirciden gelen yönelimlerle şekilleniyor. Anlık yaratıcılık, sahne üzerindeki oyunlar ve katılımcı atmosfer gösteriyi daha dinamik hale getiriyor. Doğaçlama sevenler için enerjisi yüksek bir alternatif.

  • Tarih: 7-14 Mart

  • Mekan: Kim Sahne

  • Tür: Doğaçlama Tiyatro

  • Oyuncular: —

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Ben Mimar Sinan

Koca Sinan’ın yaşamı ve mimarlık serüveni bu tek kişilik anlatımda sahneye taşınıyor. Oyun, büyük ustanın yalnızca hayat hikâyesine değil, eserlerinin ortaya çıkış sürecine de yakından bakıyor. Tarih ve biyografiyi sahnede birleştiren sade ama etkili bir yapısı var.

  • Tarih: 13-14-15 Mart

  • Mekan: Genco Erkal Sahnesi

  • Tür: Tarihi

  • Oyuncular: Emre Demirci

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Apsolit

İsmail’in hikâyesi üzerinden ilerleyen oyun, çocuk hakları, hayata tutunma ve sesle kurulan bağ üzerine güçlü bir anlatı sunuyor. Tek kişilik performans biçiminde sahnelenen yapım, ağır ama etkileyici bir duygusal alan açıyor. Hikâyesini doğrudan ve sarsıcı bir yerden kuruyor.

  • Tarih: 13 Mart

  • Mekan: Yapboz Dünya

  • Tür: Tek Kişilik Oyun

  • Oyuncular: İbrahim Barulay

Görünmez Aşk

Bir ilişkinin sadece iki kişiyi değil, onların çevresini de nasıl etkilediğini komediyle anlatan oyun, toksik bir ilişki etrafında dönüyor. Sürekli ayrılıp barışan bir çiftin arkadaşları, bu döngüyü kırmak için devreye giriyor. Hafif ve eğlenceli bir tempoyla ilerliyor.

  • Tarih: 15 Mart

  • Mekan: Kim Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Gizem Şahingil, Tuba Şen, Hakkı Tokatlı, Mücahit Akgün, Nisa Sümran Bican, Mehmet Emin Büyükbayram

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Yorum Yazın