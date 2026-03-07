Ankara, İzmir ve Eskişehir’de Bu Hafta İzlenebilecek Filmler ve Tiyatro Oyunları

Seyfi Bey
Huysuz Virjin karakteriyle Türkiye eğlence hayatında iz bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun sahne arkasındaki dünyasına odaklanan oyun, bir ikonun yalnızlığını ve sanat yolculuğunu anlatıyor. 2007 yılında bir kış gecesinde kuliste geçen hikâye, geçmişin hatıralarıyla bugünün kırılganlığını bir araya getiriyor.
Alevli Günler
Çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin ölümle yüzleşmesiyle bambaşka bir yöne savrulur. İnançlar, dostluk, sistem ve toplumsal baskılar arasında kalan karakterler, trajikomik olaylarla sınanır. Oyun, güldürürken düşündüren bir anlatıyla ilerliyor.
Tarih: 9-10 Mart
Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena, Bostanlı Suat Taşer Salonu
Tür: Dram
Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 12+
Aşk Listesi
Hayalindeki insanın tüm özelliklerini yazsan gerçekten karşına çıkınca onun doğru kişi olduğuna inanır mıydın sorusuyla başlayan oyun, ilişkiler üzerine eğlenceli bir hikâye kuruyor. İki yakın arkadaşın hayatı, yazılan bir listenin ardından beklenmedik biçimde değişiyor.
Tarih: 15 Mart
Mekan: Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi
Tür: Komedi
Oyuncular: Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak, Yosi Mizrahi
Süre: 110 dakika
Yaş sınırı: 16+
Veda Yemeği
İlişkiler, dostluklar ve sosyal maskeler üzerine kurulan oyun, artık paylaşacak pek şeyi kalmamış insanların arasında geçen hesaplaşmaları sahneye taşıyor. Komik olduğu kadar duygusal bir yere de basan hikâye, günlük hayatta sürdürdüğümüz alışkanlıkları ve zoraki ilişkileri sorgulatıyor.
Tarih: 12 Mart
Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena
Tür: Kara komedi
Oyuncular: İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan
Süre: 90 dakika
Yaş sınırı: 12+
Okan Çabalar Stand Up
Okan Çabalar, televizyon ve skeç dünyasında sevilen tiplemelerini sahnedeki mizah diliyle birleştiriyor.
Hisseli Harikalar Kumpanyası
Anadolu’yu dolaşan bir çadır tiyatrosunda geçen hikâye, aşkı, kıskançlığı ve sahne arkasındaki karmaşayı müzikli bir anlatımla sahneye taşıyor. Kumpanyanın gözde assolisti gidince her şey altüst olur ve bu kez kulisteki dengeler değişir. Eğlenceli yapısı ve kalabalık kadrosuyla canlı bir sahne atmosferi kuruyor.
Tarih: 7-8-13-14-15 Mart
Mekan: Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Özer Kaya, Arif Yıldırım, İpek Apaydın, Banu Kezel, Mahir Taşpulat, Hande Ülgentay, Gamze Aksoy, Yahya Demir
Süre: 150 dakika
Yaş sınırı: 9+
Kanlı Kabare
12 Eylül sonrası Almanya’ya göç eden Aysel’in yıllar sonra Türkiye’ye dönüşüyle başlayan hikâye, bir meyhane etrafında düğümlenen ilişkileri anlatıyor. Aldatma, para, hayal kırıklıkları ve geçmişin yükü, müzikli bir anlatının içinde giderek daha karmaşık bir hale geliyor.
Tarih: 11 Mart
Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu
Tür: Müzikli anlatı, Kabare
Oyuncular: Derya Alabora, Sema Moritz, Nurhan Özenen, Nazlı Kurbal, Okan Bayülgen, Ferdi Taşkın
Süre: 100 dakika
Yaş sınırı: 16+
Kaçaklar
Birbirinden çok farklı iki kadının yolları beklenmedik bir anda kesişir. Biri yetmişlerinde ama hâlâ genç bir ruh taşıyan Claude, diğeri ise kırklı yaşlarında hayatın yükünü sırtlamış Margot’dur.
Tarih: 7-13-14 Mart
Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi, DT Urla AKM Sahnesi
Tür: Büyük oyunu
Oyuncular: Hülya Savaş, Hande Gürler Kılıç
Süre: 105 dakika
Yaş sınırı: 12+
Oyun Oyun İçinde
Şarkı, dans ve sürprizlerle ilerleyen bu sahne yapımı, tiyatronun kendi dünyasını yine tiyatronun içinden anlatıyor. Sahne arkasındaki karakterler ve oyun kurma hali, eğlenceli bir kurguyla izleyiciye sunuluyor. Tempolu yapısı ve kalabalık sahne diliyle dikkat çekiyor.
Tarih: 10-11-12-13-14 Mart
Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi
Tür: Büyük oyunu
Oyuncular: Umut Kolburan, Muhammed Taşdemir, S. Akın Kurt, Tufan Pehlivan, Mesure Süleyman Durmazer, Deniz Taylan Tombul
Süre: 150 dakika
Yaş sınırı: 12+
Kaç Para Bi Fön
Modern ilişkilerin kusursuz görünme çabasını mizah üzerinden anlatan oyun, iki karakteri bir evin içinde baş başa bırakıyor. Dışarıdan parlak görünen ilişkinin içinde birikenler, zamanla ortaya dökülmeye başlıyor.
Yorum Yazın