Silinmeden Yetişin: 1-7 Mart'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 1-7 Mart'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

07.03.2026 - 11:49

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Türkiye’nin en dikkat çeken oyuncularından Serenay Sarıkaya, yalnızca oyunculuğuyla değil moda dünyasındaki güçlü duruşuyla da sık sık adından söz ettiriyor. Hem yer aldığı projeler hem de uluslararası davetlerdeki şık tercihleriyle dikkat çeken Sarıkaya, bu kez Paris Fashion Week kapsamında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Ebru Şallı

Ebru Şallı

Ebru Şallı, bu kez oğlu Beren Tan için yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, büyük oğlu Beren Tan’ın 22. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yeğeniyle birlikte çekilmiş samimi karelerini takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşımda oyuncunun yeğeniyle olan doğal ve sıcak halleri dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Şimdilerde A.B.İ. dizisinin başrolünde yer alan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı ayna pozu ile takipçilerinin dikkatini çekti.

Murat Dalkılıç

Murat Dalkılıç

Doğuştan burnunda bulunan kemik sorunu nedeniyle yıllardır operasyon geçirmek zorunda kalan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde 13. kez ameliyat masasına yatmıştı.

Ünlü şarkıcı şimdi ise bandajların çıkarılmasının ardından son halini takipçileriyle paylaştı.

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül

Başarılı oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle uzun yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olan Neslihan Atagül, bu kez oğlu için yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Atagül, geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çiftin oğulları Aziz, şimdi 1 yaşına bastı.

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Ünlü oyuncu Sinem Kobal da sosyal medya hesabından kızıyla yaptığı paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti. Ailesiyle geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Kobal, kızıyla birlikte verdiği samimi kareyi paylaştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy

Yıldız Çağrı Atiksoy

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy da sosyal medya hesabından ailesiyle yaptığı sıcak bir paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eşi Berk Oktay ve kızlarıyla birlikte oyun oynadıkları anları takipçileriyle paylaştı.

Simge Sağın

Simge Sağın

Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı, hamak yogası yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

