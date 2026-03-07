2 Trilyon Doları Yöneten Dev Fon Patronu Şimdi Domates Yetiştiriyor
Finans dünyasının en güçlü koltuklarından ayrılan Masataka Miyazono, kariyerinde beklenmedik sayılabilecek rota değişikliğine imza attı. Yıllarca Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nda devasa portföyü yöneten Miyazono, emeklilik sonrası toprağa yöneldi. Japonya’nın yaşlanan nüfusu gıda üretiminde ciddi alarm veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en büyük emeklilik fonlarından çıkan isim, rotasını tarıma çevirdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya’da tarım giderek büyüyen demografik krizle karşı karşıya
2 trilyon dolardan üç kişilik ekibe
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın