2 Trilyon Doları Yöneten Dev Fon Patronu Şimdi Domates Yetiştiriyor

Masataka Miyazono, uzun süre Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun (GPIF) başkanlığını yürüttü. Kurum, yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yönetmesiyle küresel finans sisteminin en güçlü oyuncularından kabul ediliyor. Böyle görevden ayrılan yöneticiler genellikle bankalar, yatırım şirketleri ya da küresel fonlarda üst düzey pozisyonlara geçiyor.

Miyazono ise farklı yol seçti. Finans sektöründeki kariyerini sürdürmek yerine Japonya’daki tarım üretimini güçlendirmeye odaklanmayı tercih etti. Yeni görevinde gayrimenkul geliştiricisi Hulic şirketinde danışman olarak çalışıyor ve şirketin tarım yatırımlarına yön veriyor.