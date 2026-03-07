onedio
2 Trilyon Doları Yöneten Dev Fon Patronu Şimdi Domates Yetiştiriyor

Gökçe Cici
07.03.2026 - 11:45

Finans dünyasının en güçlü koltuklarından ayrılan Masataka Miyazono, kariyerinde beklenmedik sayılabilecek rota değişikliğine imza attı. Yıllarca Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nda devasa portföyü yöneten Miyazono, emeklilik sonrası toprağa yöneldi. Japonya’nın yaşlanan nüfusu gıda üretiminde ciddi alarm veriyor.

Kaynak

Dünyanın en büyük emeklilik fonlarından çıkan isim, rotasını tarıma çevirdi

Masataka Miyazono, uzun süre Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun (GPIF) başkanlığını yürüttü. Kurum, yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yönetmesiyle küresel finans sisteminin en güçlü oyuncularından kabul ediliyor. Böyle görevden ayrılan yöneticiler genellikle bankalar, yatırım şirketleri ya da küresel fonlarda üst düzey pozisyonlara geçiyor.

Miyazono ise farklı yol seçti. Finans sektöründeki kariyerini sürdürmek yerine Japonya’daki tarım üretimini güçlendirmeye odaklanmayı tercih etti. Yeni görevinde gayrimenkul geliştiricisi Hulic şirketinde danışman olarak çalışıyor ve şirketin tarım yatırımlarına yön veriyor.

Japonya’da tarım giderek büyüyen demografik krizle karşı karşıya

Japonya’da nüfus hızla yaşlanıyor. Aynı tablo tarım sektöründe çok daha sert hissediliyor. Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkede tarım alanında çalışan sayısı son 20 yıl içinde yarı yarıya azalarak 2024 itibarıyla yaklaşık 1,1 milyona geriledi. Üreticilerin ortalama yaşı ise 69,2’ye yükseldi.

Uzmanlara göre tablo uzun vadede ülkenin gıda güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor. Miyazono da tam olarak bu noktaya dikkat çekiyor. Deneyimli yönetici konuyu oldukça net şekilde ifade ediyor.

'Japonya’da tarımın daha verimli hale gelmesi sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip. Çiftçilerin bunu tek başına başarması zor. Şirketlerin sürece dahil olması gerekiyor.'

Hulic şirketi 2029 yılına kadar tarım ve teknoloji yatırımları için yaklaşık 700 milyar yen yani yaklaşık 4,4 milyar dolar ayırmayı planlıyor.

2 trilyon dolardan üç kişilik ekibe

Kariyerindeki en dikkat çekici değişim ölçek farkında ortaya çıkıyor. Miyazono geçmişte küresel piyasaları etkileyen devasa portföyü yönetiyordu. Bugün ise tarım yatırımları üzerine çalışan yalnızca üç kişilik ekipte görev alıyor.

Yine de Miyazono açısından tablo küçülme anlamına gelmiyor. Aksine yıllardır aklında olan hedefe odaklanma fırsatı olarak görülüyor. Tarım aslında kendisine yabancı alan değil. Saga bölgesindeki tarım çevresinde büyüdü ve kariyerinin uzun bölümünü gıda üreticilerini destekleyen Norinchukin Bank’ta geçirdi.

