Türklerin Akın Akın Gittiği Vizesiz Şehir: Ohri! Üstelik UNESCO Listesinde

Yaklaşık iki ila üç milyon yıllık geçmişe sahip göl, tektonik kökenli oluşumuyla bilim dünyasında özel yere sahip. Oligotrofik yapısı sayesinde oldukça berrak suya sahip olan gölde yüzlerce endemik canlı türü yaşıyor. Bitkilerden balıklara kadar uzanan geniş ekosistem, bölgenin doğal değerini artırıyor.

Göl çevresindeki manzara ise ziyaretçilerin hafızasında kolay kolay silinmiyor. Turkuaz suyun çevresini saran dağ siluetleri, taş evler ve tarihi yapılar göl kıyısında adeta masalsı atmosfer yaratıyor. Fotoğraf meraklılarının en çok paylaştığı noktalardan biri de gölün üzerine konumlanan Aziz Yuhanna Kaneo Kilisesi.