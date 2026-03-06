Türklerin Akın Akın Gittiği Vizesiz Şehir: Ohri! Üstelik UNESCO Listesinde
Son dönemlerde Balkan rotaları araştıranların karşısına sık sık çıkan şehirlerden biri de Ohri. Turkuaz tonlarındaki gölü, tarihi sokakları ve kartpostalları aratmayan manzaralarıyla dikkat çekiyor. Kuzey Makedonya sınırları içinde yer alan şehir UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor. Üstelik Türk vatandaşları için vizesiz olması ilgiyi daha da artırıyor.
Avrupa’nın en eski göllerinden biri sayılan Ohri Gölü, şehrin kalbini oluşturuyor.
Ohri, Avrupa’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri kabul ediliyor.
Vizesiz seyahat avantajı Ohri’yi Türk turistler için cazip rota haline getiriyor.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
