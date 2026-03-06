onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türklerin Akın Akın Gittiği Vizesiz Şehir: Ohri! Üstelik UNESCO Listesinde

Türklerin Akın Akın Gittiği Vizesiz Şehir: Ohri! Üstelik UNESCO Listesinde

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 12:42

Son dönemlerde Balkan rotaları araştıranların karşısına sık sık çıkan şehirlerden biri de Ohri. Turkuaz tonlarındaki gölü, tarihi sokakları ve kartpostalları aratmayan manzaralarıyla dikkat çekiyor. Kuzey Makedonya sınırları içinde yer alan şehir UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor. Üstelik Türk vatandaşları için vizesiz olması ilgiyi daha da artırıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa’nın en eski göllerinden biri sayılan Ohri Gölü, şehrin kalbini oluşturuyor.

Avrupa’nın en eski göllerinden biri sayılan Ohri Gölü, şehrin kalbini oluşturuyor.

Yaklaşık iki ila üç milyon yıllık geçmişe sahip göl, tektonik kökenli oluşumuyla bilim dünyasında özel yere sahip. Oligotrofik yapısı sayesinde oldukça berrak suya sahip olan gölde yüzlerce endemik canlı türü yaşıyor. Bitkilerden balıklara kadar uzanan geniş ekosistem, bölgenin doğal değerini artırıyor.

Göl çevresindeki manzara ise ziyaretçilerin hafızasında kolay kolay silinmiyor. Turkuaz suyun çevresini saran dağ siluetleri, taş evler ve tarihi yapılar göl kıyısında adeta masalsı atmosfer yaratıyor. Fotoğraf meraklılarının en çok paylaştığı noktalardan biri de gölün üzerine konumlanan Aziz Yuhanna Kaneo Kilisesi.

Ohri, Avrupa’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri kabul ediliyor.

Ohri, Avrupa’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri kabul ediliyor.

Arkeolojik bulgular, bölgede yaşamın antik dönemlere kadar uzandığını gösteriyor. Antik çağda Lychnidos adıyla bilinen şehir zaman içinde önemli kültür ve din merkezlerinden biri haline geldi. Kentte yapılan kazılarda erken Hristiyanlık dönemine ait bazilikalar ve mozaikler ortaya çıkarıldı.

Şehir mimarisi ise Orta Çağ’dan Osmanlı dönemine kadar uzanan izler taşıyor. Dar sokak ağı, taş yapılar ve göl manzarasına uyumlu yerleşim düzeni dikkat çekiyor. 11. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar uzanan freskleri ve ikonalarıyla ünlü kiliseler de bölgenin kültürel değerini güçlendiriyor.

Vizesiz seyahat avantajı Ohri’yi Türk turistler için cazip rota haline getiriyor.

Vizesiz seyahat avantajı Ohri’yi Türk turistler için cazip rota haline getiriyor.

Kuzey Makedonya’ya Türkiye’den kimlik ya da pasaportla giriş yapılabiliyor. Kolay ulaşım imkanı kısa Balkan kaçamakları planlayanlar açısından önemli avantaj sunuyor. Son yıllarda şehirde Türk turist sayısında gözle görülür artış yaşanması da dikkat çekiyor.

Sakin atmosfer, uygun fiyatlı konaklama seçenekleri ve doğayla iç içe ortam Ohri’yi kalabalık tatil merkezlerinden ayırıyor. Göl kıyısında yürüyüş yapmak, tekne turuna katılmak ya da tarihi sokaklarda dolaşmak isteyenler için şehir oldukça zengin deneyimler sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın