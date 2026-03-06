onedio
7 - 13 Mart 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
06.03.2026 - 19:51

7 - 13 Mart 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Mart 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçim / Torku / Sütaş Laktozsuz Süt 1 Litre 55 TL

İçim / Torku / Sütaş Laktozsuz Süt 1 Litre 55 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 32,50 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 85 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 115 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 179 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 199,50 TL

  • Muratbey Kaşkaval Peyniri 400 gr 269 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir 180 gr 69,50 TL

  • Eker Sade Kefir 1 Litre 75 TL

  • Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre 85 TL

  • Birşah Ayran 1,5 Litre 49,50 TL

  • Piliç Şinitzel 700 gr 97,50 TL

  • Piliç Döner 200 gr 75,50 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 72,50 TL

  • Çokça Kahvaltılık Sos 300 gr 42,50 TL

  • Tat / Calve Ketçap 75 TL

  • SuperFresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 Kg 119 TL

  • Tat Mayonez 550 gr 99,90 TL

  • Calve Mayonez 540 gr 99,90 TL

Çaykur Çaycı Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

Çaykur Çaycı Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

  • Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 124,50 TL

  • Yöremce Pilavlık Tam Tane Bulgur 1 Kg 30 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 229 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 429 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar / Irmak Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Yöremce Koçbaşı Nohut 1 Kg 55 TL

  • Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 99,50 TL

  • Filiz Makarna 500 gr 25 TL

  • Indomie Noodle 5'li 72,50 TL

  • Ülker İkram Çikolata Kremalı Bisküvi 3x84 gr 65 TL

  • Luppo Marshmallow Kek 62,50 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 439 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 315 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 199,90 TL

  • Coca-Cola Gazlı İçecek 3 Litre 89,50 TL

  • Tamek %100 Meyve Suyu 1 Litre 79,50 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 149,90 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 169 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 159 TL

  • Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 32'li 179 TL

  • Bingo Toz Deterjan 5,5 Kg 276 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Marmarabirlik Siyah Zeytin 900 gr 150 TL 

  • Marmarabirlik Kokteyl Yeşil Zeytin 800 gr 165 TL 

  • Yörükoğlu Tereyağı 1 Kg 465 TL 

  • Nescafe Kahve 20'li 115 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

