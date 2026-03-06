"Kabe’de Hacılar" İlahisiyle Dans Eden Minik Öğrenci Gündem Oldu

Sosyal medyayı kasıp kavuran 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi bir okulda öğrenciler tarafından okundu. O sırada minik bir öğrencinin ilahi eşliğinde ettiği dans gündem oldu. Söz konusu videoyu AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karaca, Instagram hesabından paylaştı. Küçük kızın dansı ve videoya gelen yorumlar kalpleri ısıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kabe’de Hacılar" ilahisiyle dans eden minik öğrenci gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Karaca'nın paylaştığı videoya yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın