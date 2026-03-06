onedio
"Kabe’de Hacılar" İlahisiyle Dans Eden Minik Öğrenci Gündem Oldu

Dilara Şimşek
06.03.2026 - 19:09

Sosyal medyayı kasıp kavuran 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi bir okulda öğrenciler tarafından okundu. O sırada minik bir öğrencinin ilahi eşliğinde ettiği dans gündem oldu. Söz konusu videoyu AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karaca, Instagram hesabından paylaştı. Küçük kızın dansı ve videoya gelen yorumlar kalpleri ısıttı. 

"Kabe’de Hacılar" ilahisiyle dans eden minik öğrenci gündem oldu.

AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karaca, Instagram hesabından bir video paylaştı. Videoda küçük bir kız çocuğunun öğrenciler tarafından okunan 'Kabe'de Hacılar' ilahisiyle dans ettiği görüldü. Küçük kızın dansı sosyal medyada gündem oldu. Kendisini ilahiye kaptıran ve dans etmeden geri durmayan minik öğrenci, izleyenlerin kalbini ısıttı.

AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Karaca'nın paylaştığı videoya yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları👇🏻

