"Kabe’de Hacılar" İlahisiyle Dans Eden Minik Öğrenci Gündem Oldu

Sosyal medyayı kasıp kavuran 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi bir okulda öğrenciler tarafından okundu. O sırada minik bir öğrencinin ilahi eşliğinde ettiği dans gündem oldu. Söz konusu videoyu AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karaca, Instagram hesabından paylaştı. Küçük kızın dansı ve videoya gelen yorumlar kalpleri ısıttı.

Kaynak