Günün Pozitif Videosu: Kanseri Yenen Kadın Eşine Müjdeyi Verdiği Anları Paylaştı

Kanser, çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri. Her geçen gün artan oranları ve çeşitli türleri ile tüm dünyayı etkileyen bu hastalık, bilim dünyasının da en önemli gündem maddelerinden biri aynı zamanda. Kanser tedavisi üzerine çalışmalar yoğun bir biçimde devam ediyor. Aynı zamanda umut verici gelişmeler de yaşanıyor.

Uzun bir mücadelenin sonunda kanseri yenen 'ozgeeeyilmazer' isimli sosyal medya kullanıcısı, güzel haberi eşine verdiği anları paylaştı. Çiftin yaşadığı mutluluk izleyenleri de mutlu etti.