Günün Pozitif Videosu: Kanseri Yenen Kadın Eşine Müjdeyi Verdiği Anları Paylaştı

Günün Pozitif Videosu: Kanseri Yenen Kadın Eşine Müjdeyi Verdiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.03.2026 - 14:10

Kanser, çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri. Her geçen gün artan oranları ve çeşitli türleri ile tüm dünyayı etkileyen bu hastalık, bilim dünyasının da en önemli gündem maddelerinden biri aynı zamanda. Kanser tedavisi üzerine çalışmalar yoğun bir biçimde devam ediyor. Aynı zamanda umut verici gelişmeler de yaşanıyor. 

Uzun bir mücadelenin sonunda kanseri yenen 'ozgeeeyilmazer' isimli sosyal medya kullanıcısı, güzel haberi eşine verdiği anları paylaştı. Çiftin yaşadığı mutluluk izleyenleri de mutlu etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/ozgeeeyilma...
"Dünyanın en güzel haberi"

Kanser yalnızca hastaları değil çevresindekileri de etkiliyor. Bu amansız hastalık tüm aile üyeleri için bir mücadeleye dönüşüyor. Kanserle mücadelede erken teşhisin önemi, her geçen gün daha fazla anlaşılıyor ve bu konuda farkındalık yaratma çabaları da aynı şekilde yayılıyor. Ancak kanser hala dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir hastalık olmaya devam ediyor. Herkes bu duruma gereken özeni göstermeli, hem kendisi hem de aile üyeleri için rutin muayeneleri düzenli bir biçimde yaptırmalı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
