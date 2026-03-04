Yatakta Kötü Olma İzni: Bir Cinsel Terapist Olarak En Çok Konuştuğum Konu

Yatakta en sık gördüğüm sabotaj performans kaygısıdır.

Kişi o an şunları düşünür:

Yeterli miyim?

Onu tatmin edebilecek miyim?

Ya yine olmazsa?

Bu düşünceler devreye girdiğinde beden rahatlama modundan çıkar. Sinir sistemi alarm verir. Haz için gerekli olan gevşeme yerini kontrole bırakır.

Sonuç olarak sertleşme zorlaşabilir, ıslanma azalabilir, orgazm gecikebilir ya da arzu düşebilir. Çoğu zaman problem fizyolojik değil, zihinsel baskıdır.

İstek Sabit Değildir

Toplum bize sanki arzu sürekli aynı seviyede kalmalıymış gibi bir algı sunar. Oysa gerçek hayat böyle işlemez.

Stres, uykusuzluk, ilişki içi kırgınlıklar, iş yükü, beden algısı… Hepsi isteği etkiler. İstek dalgalanır. Bu bir bozukluk değil, insan olmanın doğal parçasıdır.

İstek düştüğünde çoğu kişi bunu kişisel algılar: “Beni istemiyor.”

Oysa çoğu zaman mesele partner değil, bağlamdır.