Yatakta Kötü Olma İzni: Bir Cinsel Terapist Olarak En Çok Konuştuğum Konu
Danışanlarım terapiye genelde aynı kaygıyla geliyor:
“Bir şeyler ters.”
“Eskisi gibi değil.”
“Performans sorunu yaşıyoruz.”
Çoğu zaman onlara şunu söylüyorum:
Belki de sorun, seksin bazen kötü olması değil; kötü olabileceğini kabul edememek.
Bir cinsel terapist olarak şunu net söyleyebilirim: Her cinsel deneyim harika olmak zorunda değildir. Ve bu, sandığınız kadar dramatik bir durum değildir.
“Harika Olmalı” Baskısı Neyi Tetikliyor?
İşlev Sorunları Çoğu Zaman Kaygıyla Beslenir
Mükemmel Seks Miti Çifti Uzaklaştırabilir
