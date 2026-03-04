onedio
Yatakta Kötü Olma İzni: Bir Cinsel Terapist Olarak En Çok Konuştuğum Konu

Pelin Hazer
Pelin Hazer - Onedio Üyesi
04.03.2026 - 14:53

Danışanlarım terapiye genelde aynı kaygıyla geliyor:

“Bir şeyler ters.”

“Eskisi gibi değil.”

“Performans sorunu yaşıyoruz.”

Çoğu zaman onlara şunu söylüyorum:

Belki de sorun, seksin bazen kötü olması değil; kötü olabileceğini kabul edememek.

Bir cinsel terapist olarak şunu net söyleyebilirim: Her cinsel deneyim harika olmak zorunda değildir. Ve bu, sandığınız kadar dramatik bir durum değildir.

“Harika Olmalı” Baskısı Neyi Tetikliyor?

Yatakta en sık gördüğüm sabotaj performans kaygısıdır.

Kişi o an şunları düşünür:

Yeterli miyim?

Onu tatmin edebilecek miyim?

Ya yine olmazsa?

Bu düşünceler devreye girdiğinde beden rahatlama modundan çıkar. Sinir sistemi alarm verir. Haz için gerekli olan gevşeme yerini kontrole bırakır.

Sonuç olarak sertleşme zorlaşabilir, ıslanma azalabilir, orgazm gecikebilir ya da arzu düşebilir. Çoğu zaman problem fizyolojik değil, zihinsel baskıdır.

İstek Sabit Değildir

Toplum bize sanki arzu sürekli aynı seviyede kalmalıymış gibi bir algı sunar. Oysa gerçek hayat böyle işlemez.

Stres, uykusuzluk, ilişki içi kırgınlıklar, iş yükü, beden algısı… Hepsi isteği etkiler. İstek dalgalanır. Bu bir bozukluk değil, insan olmanın doğal parçasıdır.

İstek düştüğünde çoğu kişi bunu kişisel algılar: “Beni istemiyor.”

Oysa çoğu zaman mesele partner değil, bağlamdır.

İşlev Sorunları Çoğu Zaman Kaygıyla Beslenir

Sertleşme güçlüğü, erken boşalma, orgazm olamama gibi durumlar elbette tıbbi boyutlar içerebilir. Ancak terapi odasında sıkça gördüğüm şey şu: İlk olumsuz deneyimden sonra gelen “Ya tekrar olursa?” korkusu sorunu büyütür.

Beden güvenlik hissettiğinde açılır. Baskı altında ise kapanır.

Bu yüzden terapide performansı değil teması merkeze alırız.

Orgazm Hedefi Kaldırıldığında Ne Olur?

Danışanlarıma bazen şu ödevi veririm:

Bir süre orgazmı hedeflemeyin.

Sadece temas edin.

Başarmaya çalışmayın.

Bu değişim düşündüğünüzden daha güçlüdür. Çünkü hedef ortadan kalktığında kaygı azalır. Kaygı azaldığında beden doğal akışına döner.

İronik bir şekilde, en çok zorlanan çiftler “başarmaya” en çok odaklananlardır.

Mükemmel Seks Miti Çifti Uzaklaştırabilir

Seks bir sınav değildir. Puanlanan bir performans değildir. Her deneyim kusursuz olmak zorunda değildir.

Bazen uyum düşer.

Bazen ritim tutmaz.

Bazen enerji düşük olur.

Bunlar ilişkinin bittiğini göstermez. Sadece insan olduğunuzu gösterir.

Gerçek yakınlık, kusursuzlukta değil; güvenli alanda ortaya çıkar.

Kötü Olma İzni Aslında Güven İfadesidir

İki insan şunu söyleyebiliyorsa:

“Bazen kötü olabilir ve bu bizi tehdit etmiyor.”

İşte orada olgun bir bağ vardır.

Çünkü artık seks ilişkinin değerini kanıtlama aracı değildir. Birlikte yaşanan bir deneyimdir.

Son Söz

Yatakta kötü olma izni verdiğinizde vazgeçmiş olmazsınız. Kontrolü bırakmış olursunuz. Ve çoğu zaman gerçek haz tam o noktada başlar.

İyi seks, mükemmel olmaya çalıştığınızda değil; güvende hissettiğinizde ortaya çıkar.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

