Psikolojiye Göre Sürekli Telefona Bakmak Ne Anlama Geliyor?
Ekrana uzanan el artık refleks haline geldi. Bildirim gelmese de kilit açılıyor. Mesaj yoksa sosyal medya kontrol ediliyor. Sosyal medya yoksa e-posta yenileniyor. Psikoloji ise davranışın arkasında sandığımızdan daha derin motivasyonlar olduğunu söylüyor.
Fark ettiniz mi, çoğu zaman gerçekten ihtiyaç olmadığı halde telefon kontrol ediliyor. Aslında mesele merak değil; ödül beklentisi.
Telefon kontrol etme dürtüsü slot makinesi mantığıyla çalışıyor.
Sürekli ekrana dönmek çoğu zaman yalnız kalamamakla ilişkili.
Psikolojide davranışlar spektrum üzerinde değerlendirilir.
