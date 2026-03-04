Psikolojiye Göre Sürekli Telefona Bakmak Ne Anlama Geliyor?

Ekrana uzanan el artık refleks haline geldi. Bildirim gelmese de kilit açılıyor. Mesaj yoksa sosyal medya kontrol ediliyor. Sosyal medya yoksa e-posta yenileniyor. Psikoloji ise davranışın arkasında sandığımızdan daha derin motivasyonlar olduğunu söylüyor.

Fark ettiniz mi, çoğu zaman gerçekten ihtiyaç olmadığı halde telefon kontrol ediliyor. Aslında mesele merak değil; ödül beklentisi.

Kaynak 1, Kaynak 2