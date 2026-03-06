İspanya Sürprizi: Bir İçerik Üreticisi “Oley”in Farklı Dillerde Nasıl Söylendiğini Gösterdi

Bir içerik üreticisi, insanların sevinç anlarında kullandıkları ifadelerin farklı dillerde nasıl söylendiğini anlattı. Türkçede sıkça kullanılan “oley” kelimesinden yola çıkan içerik üreticisi, birçok ülkede buna benzer ifadelerin olduğunu söyledi:

'Fransa: 'Yuppi!' Bu tatlıymış ha. Ben de yapıyorum bunu bazen. Biraz daha böyle çocuksu bir vibe verdi, hoşuma gitti.

İspanya: 'Oley!' Evet arkadaşlar, bizim gibi 'oley' diyor onlar da. Çünkü biz zaten 'oley'i İspanya'dan almışız.

İtalya: 'Evviva!' İlk defa duydum. 'Evviva' yaşasın demekmiş.

Yunanistan: 'Opa!' Bildiğin 'hoppa' bu arkadaşlar. Komşumuz olduğu çok belli, onlar da 'hoppa hoppa' diye seviniyor herhalde.

Brezilya: 'Eba!' Bunlar da bizim gibi 'hoppa hoppa' mı yapıyor acaba? Ama bir de 'eba' diyorlarmış; 'eba eba oba'...

Japonya: 'Yatta!' Yatta güzelmiş, tatlı değil mi?

Kore: 'Debak!' Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama 'debak' ya da 'tebak'mış. Efsane demekmiş.