onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İspanya Sürprizi: Bir İçerik Üreticisi “Oley”in Farklı Dillerde Nasıl Söylendiğini Gösterdi

İspanya Sürprizi: Bir İçerik Üreticisi “Oley”in Farklı Dillerde Nasıl Söylendiğini Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2026 - 17:47

İçerik Devam Ediyor

Bir içerik üreticisinin paylaştığı video sosyal medyada ilgi gördü. Türkçede sevinç anlarında kullandığımız “oley” ifadesinin diğer dillerde nasıl söylendiğini anlattı. Fransa’dan Japonya’ya kadar birçok ülkedeki karşılıkları tek tek sıraladı. Paylaşım kısa sürede merak uyandırdı. 

İşte farklı dillerde sevinç ifadeleri…

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada paylaşılan ilginç içeriklerden biri daha kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç içeriklerden biri daha kısa sürede gündem oldu.

Bir içerik üreticisi, insanların sevinç anlarında kullandıkları ifadelerin farklı dillerde nasıl söylendiğini anlattı. Türkçede sıkça kullanılan “oley” kelimesinden yola çıkan içerik üreticisi, birçok ülkede buna benzer ifadelerin olduğunu söyledi:

  • 'Fransa: 'Yuppi!' Bu tatlıymış ha. Ben de yapıyorum bunu bazen. Biraz daha böyle çocuksu bir vibe verdi, hoşuma gitti.

  • İspanya: 'Oley!' Evet arkadaşlar, bizim gibi 'oley' diyor onlar da. Çünkü biz zaten 'oley'i İspanya'dan almışız.

  • İtalya: 'Evviva!' İlk defa duydum. 'Evviva' yaşasın demekmiş. 

  • Yunanistan: 'Opa!' Bildiğin 'hoppa' bu arkadaşlar. Komşumuz olduğu çok belli, onlar da 'hoppa hoppa' diye seviniyor herhalde.

  • Brezilya: 'Eba!' Bunlar da bizim gibi 'hoppa hoppa' mı yapıyor acaba? Ama bir de 'eba' diyorlarmış; 'eba eba oba'... 

  • Japonya: 'Yatta!' Yatta güzelmiş, tatlı değil mi? 

  • Kore: 'Debak!' Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama 'debak' ya da 'tebak'mış. Efsane demekmiş.

  • Farsça: 'Eyval!' O da 'helal' demekmiş.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın