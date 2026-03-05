onedio
Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Yaşayan Kuşum Aydın Yeni İmajıyla Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
05.03.2026 - 10:43

Bir dönemin en çok konuşulan televizyon yüzlerinden Kuşum Aydın, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü isim bu kez yeni imajıyla dikkat çekti. Sakallı görüntüsüyle takipçilerinin karşısına çıkan Kuşum Aydın’ın değişimi kısa sürede gündem oldu. 

Gelin birlikte bakalım...

“Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular, bir dönem televizyon dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.

Eğlence programları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, son yıllarda ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Ancak sosyal medyayı aktif kullanan Kuşum Aydın, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kuşum Aydın geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı estetik dolgular nedeniyle yaşadığı sorunlarla da konuşulmuştu.

Ünlü isim, Almanya turnesi sırasında sıcak duştan çıktıktan sonra yüzündeki dolguların zarar gördüğünü ve yüzünün morardığını açıklamıştı.

Yaşadığı bu sorunların ardından birçok dolgu temizleme operasyonu geçiren Kuşum Aydın, estetik müdahaleler konusunda pişman olduğunu da dile getirmişti.

Ünlü isim daha sonra verdiği kilolarla da gündeme gelmişti.

Beş ay içinde 17 kilo verdiğini açıklayan Kuşum Aydın, bu süreci tamamen beslenme düzenini değiştirerek başardığını söylemişti.

“Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok. Bunlarsız bir hayat yaşıyorum. Mide balonu yaptırmadım, mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo daha kaldı.”

Son olarak sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çektiği bir video paylaşan Kuşum Aydın, bu kez yeni imajıyla dikkat çekti.

Sakallı görüntüsüyle takipçilerinin karşısına çıkan ünlü isim annesinden de tam not aldı. Videoda annesinin “Sakal da yakıştı ha! Havalı durdu” sözlerine Kuşum Aydın gülerek karşılık verdi. Annesinin “Yakıştı” diyerek destek vermesi üzerine ünlü isim esprili bir şekilde “Kendime nazar değdireceğim.” dedi.

