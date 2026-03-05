Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Yaşayan Kuşum Aydın Yeni İmajıyla Ortaya Çıktı
Bir dönemin en çok konuşulan televizyon yüzlerinden Kuşum Aydın, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü isim bu kez yeni imajıyla dikkat çekti. Sakallı görüntüsüyle takipçilerinin karşısına çıkan Kuşum Aydın’ın değişimi kısa sürede gündem oldu.
“Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular, bir dönem televizyon dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.
Kuşum Aydın geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı estetik dolgular nedeniyle yaşadığı sorunlarla da konuşulmuştu.
Ünlü isim daha sonra verdiği kilolarla da gündeme gelmişti.
Son olarak sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çektiği bir video paylaşan Kuşum Aydın, bu kez yeni imajıyla dikkat çekti.
