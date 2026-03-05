onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hepsini O Yazmış! Sinan Akçıl Yıllar İçinde Yazdığı Hit Şarkıları Puanladı

Hepsini O Yazmış! Sinan Akçıl Yıllar İçinde Yazdığı Hit Şarkıları Puanladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.03.2026 - 09:17 Son Güncelleme: 05.03.2026 - 09:18

Sinan Akçıl, yıllar içinde yazdığı hit şarkıları tek tek puanladı. Ünlü söz yazarı ve bestecinin yaptığı sıralama sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Bu şarkıların hepsini meğer Sinan Akçıl yazmış!

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en üretken isimlerinden biri olan Sinan Akçıl, yıllar içinde yazdığı şarkıları değerlendirdi.

Türk pop müziğinin en üretken isimlerinden biri olan Sinan Akçıl, yıllar içinde yazdığı şarkıları değerlendirdi.

Birçok ünlü sanatçının seslendirdiği hit parçaları sıralamaya koyan Akçıl’ın yorumları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şarkıları 1’den 10’a kadar sıralayan Akçıl, bazı parçaları çok sevdiğini belirtirken bazıları için ise oldukça açık sözlü yorumlar yaptı.

Akçıl'ın listesinde birinci ve sonuncu sıraya, ex aşkı Hadise’nin seslendirdiği şarkıları koyması dikkat çekti.  Ünlü şarkıcının 'Evlenmeliyiz' şarkısını 'Hiç sevmiyorum' diyerek 10. sıraya koyarken, 'Düm Tek Tek' şarkısı için ise şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemi temsil ettiği için güzel oldu bu. Bayrak çünkü. O şarkıyı yazdığımda İngilizce yazdım, Türk bayrağını hayal ederek.”

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın