Hepsini O Yazmış! Sinan Akçıl Yıllar İçinde Yazdığı Hit Şarkıları Puanladı

Birçok ünlü sanatçının seslendirdiği hit parçaları sıralamaya koyan Akçıl’ın yorumları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şarkıları 1’den 10’a kadar sıralayan Akçıl, bazı parçaları çok sevdiğini belirtirken bazıları için ise oldukça açık sözlü yorumlar yaptı.

Akçıl'ın listesinde birinci ve sonuncu sıraya, ex aşkı Hadise’nin seslendirdiği şarkıları koyması dikkat çekti. Ünlü şarkıcının 'Evlenmeliyiz' şarkısını 'Hiç sevmiyorum' diyerek 10. sıraya koyarken, 'Düm Tek Tek' şarkısı için ise şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemi temsil ettiği için güzel oldu bu. Bayrak çünkü. O şarkıyı yazdığımda İngilizce yazdım, Türk bayrağını hayal ederek.”