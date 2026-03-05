onedio
Bakan Mehmet Şimşek’ten Eşel Mobil Sistemiyle İlgili Açıklama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.03.2026 - 11:22

Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında şok dalgası yaşanması bekleniyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildiği duyurulmuştu. “Dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sistemle birlikte akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmının vergilerden karşılanacağını söyledi.

İran, ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırılarına Körfez ülkelerini vurarak cevap vermişti.

Ayrıca petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemilerin sıklıkla kullandığı Hürmüz Boğazı’nı da kapatan İran, dünya ekonomi piyasalarını hareketlendirdi.

Körfez ülkelerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında tarihi yükselişler olabileceği iddia ediliyordu.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarındaki zamların etkisini azaltmak için eşel mobil sistemine geçildiği Resmi Gazete’de yayımlanan kararla duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşel mobil sistemiyle ilgili bir açıklama yaptı.

'Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık.

Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.

Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz.'

