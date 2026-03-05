Bakan Mehmet Şimşek’ten Eşel Mobil Sistemiyle İlgili Açıklama Geldi

Ayrıca petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemilerin sıklıkla kullandığı Hürmüz Boğazı’nı da kapatan İran, dünya ekonomi piyasalarını hareketlendirdi.

Körfez ülkelerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında tarihi yükselişler olabileceği iddia ediliyordu.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarındaki zamların etkisini azaltmak için eşel mobil sistemine geçildiği Resmi Gazete’de yayımlanan kararla duyuruldu.