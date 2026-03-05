Bakan Mehmet Şimşek’ten Eşel Mobil Sistemiyle İlgili Açıklama Geldi
Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında şok dalgası yaşanması bekleniyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildiği duyurulmuştu. “Dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sistemle birlikte akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmının vergilerden karşılanacağını söyledi.
İran, ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırılarına Körfez ülkelerini vurarak cevap vermişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşel mobil sistemiyle ilgili bir açıklama yaptı.
