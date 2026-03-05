onedio
Bir İçerik Üreticisi, Amerika’daki Çocuk Pijamalarının Dar Olmasının Nedenini Açıkladı

Gülistan Başköy
05.03.2026 - 12:12

ABD’de satılan çocuk pijamalarının neden dar kalıplı olduğunu anlatan bir içerik üreticisi, sebebinin moda değil yasa olduğunu söyledi. 1970’li yıllarda yaşanan yangınların ardından çıkarılan düzenleme dikkat çekti. 

Pijama alışverişi yaparken hiçbir şekilde bol ve rahat model bulamadığını söyleyen içerik üreticisi, bunun sebebinin aslında bir güvenlik düzenlemesi olduğunu anlattı.

'Çocuk pijamalarının dar olmasının sebebi stil değil, yasa. 1970'li yıllarda Amerika'da çok fazla yangın oluyor ve yangınlarda da çok fazla çocuk ağır yaralanıyor ya da ölümle sonuçlanıyormuş. Ve buna bağlı olarak sonrasında 1972 yılında bir yasa getiriliyor; diyor ki artık pijama kumaşları alev geciktirici kimyasallarla üretilecek deniyor. Fakat sonrasında da bu sağlık açısından çok iyi olmadığı ve çok doğru olmadığı ispatlanıyor. Vücuda tam oturan pijamalar üretiyorlar; dar pijamalar daha geç alev alıyor, içerisinde hava sirkülasyonu olmadığı için. Bütün markalar bu yasaya uyuyor. Bu bilgiyi öğrendiğimde ben çok etkilendim. Umarım sizin için de bir faydası olur pijama seçerken.'

